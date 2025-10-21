Ξέσπασμα Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το ισπανικό πρωτάθλημα - Δύσκολο το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό»

Ο πορτιέρε της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά, παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου της ομάδας του ενόψει του ματς με τη Γιουβέντους, κατήγγειλε αλλοίωση του πρωταθλήματος της La Liga με ορισμούς αγώνων εκτός Ισπανίας, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης:

Για τον ορισμό του ματς της Μπαρτσελόνα με την Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι: «Αλλοιώνει το πρωτάθλημα. Μετά είναι εύκολο να μιλάμε για το NBA ή το NFL... Στο NBA υπάρχουν 82 παιχνίδια και μετά τα playoffs, που δεν αλλάζουν τίποτα. Στο NFL οι ιδιοκτήτες των ομάδων ψηφίζουν όλοι. Εδώ, η La Liga αποφασίζει επειδή… έτσι θέλει. Αλλοιώνει την ισορροπία και δεν τηρεί τη συμφωνία με τους παίκτες. Πρέπει να παίζουμε εντός και εκτός έδρας. Δεν είναι το ίδιο να παίζεις σπίτι σου και να παίζεις έξω. Εκτός έδρας στην Ισπανία είναι πάντα δύσκολο, όπως με τη Χετάφε ή τη Βιγιαρεάλ».

Για τις δηλώσεις του Λαπόρτα κατά της διαιτησίας: «Τα λέει αυτά επειδή πρέπει, λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα και όλων όσων έχουν αποκαλυφθεί. Δεν έχω δει ποτέ να συμβαίνει κάτι τέτοιο, το αντίθετο μάλιστα. Οι διαιτητές είναι άνθρωποι, όπως οι παίκτες και οι προπονητές, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ότι μας έχουν ευνοήσει».



Για το Μαϊάμι και τη λογοκρισία της Λίγκας: «Δεν ξέρω γιατί σας εκπλήσσει. Ο Τέμπας απαντά δημόσια, στα κοινωνικά δίκτυα… Δεν έχω δει ποτέ πρόεδρο λίγκας να συμπεριφέρεται έτσι. Να αποκρύπτει πράγματα και να αλλάζει τους λόγους της διαμαρτυρίας μας είναι λογοκρισία και χειραγώγηση — και αυτό είναι σοβαρό».



Για τον Βινίσιους: «Στα 18 του, πολλοί τον κοροϊδευαν. Δεν έκανε τίποτα κακό. Έμπαινε στο ματς και όλοι ήταν εναντίον του. Είναι λογικό να αντιδρά. Τον προκαλούν από την αρχή. Η είσοδός του μάς έδωσε ενέργεια και δημιούργησε κινδύνους. Είναι άδικο για εκείνον. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί και πρέπει να συνεχίσει έτσι. Ξεκίνησε τη σεζόν φανταστικά και περιμένω το ίδιο αύριο και την Κυριακή».



Ο νέος κανονισμός του οφσάιντ: «Δεν ξέρω αν είναι η πιο απαραίτητη αλλαγή. Το πρόβλημα είναι ο χαμένος χρόνος… Οι τερματοφύλακες έχουν 8 δευτερόλεπτα, αλλά σε πλάγια οι ομάδες κερδίζουν 30. Αυτά πρέπει να αλλάξουν πρώτα. Συμφωνώ ότι το να είσαι εκτεθειμένος κατά ένα χιλιοστό δεν σου δίνει πλεονέκτημα. Αλλά πώς θα βρει το VAR το ακριβές καρέ; Δεν ξέρω αν θα έχουμε περισσότερα γκολ. Πού τραβάς τη γραμμή»;



Για τη σημασία να είναι η Ρεάλ στην πρώτη οκτάδα του Champions League: «Μια εβδομάδα τον Φεβρουάριο χωρίς δύο επιπλέον αγώνες κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Ξεκινήσαμε με 9 βαθμούς σε 3 παιχνίδια και έχουμε δύσκολα εκτός, όπως Ολυμπιακό και Σίτι. Πέρυσι χάσαμε και ήταν καλό μάθημα.»



Για το ματς με τη Γιουβέντους και τον 300ό του αγώνα: «Είμαι πολύ περήφανος που φτάνω τα 300 παιχνίδια. Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν να παίξω ένα ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης… και αύριο θα είναι το 300ό. Η Γιουβέντους είναι επικίνδυνη ομάδα και πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε το αφεντικό στο σπίτι μας».

