AS: «Όταν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης έδιναν "μάχη" για τον Ζέλσον Μαρτίνς»

Η ισπανική εφημερίδα «AS», με αφορμή την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, έκανε μια αναδρομή στο χρόνο με αναφορά στον Πορτογάλο επιθετικό των Πειραιωτών, Ζέλσον Μαρτίνς

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αριέντο Μπράιντα, το λαμπρό μυαλό της σπουδαίας Μίλαν των Μπερλουσκόνι και Σάκι, ήταν διεθνής σύμβουλος στην Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου, με αποστολή την εύρεση νέων ταλέντων. Ένας από τους νεαρούς που τον εντυπωσίασαν περισσότερο ήταν ο Ζέλσον Μάρτινς. Γεννημένος στην Πράια (Πράσινο Ακρωτήριο) το 1995, ο Πορτογάλος παίκτης εντυπωσίασε στα πρώτα του χρόνια με την Σπόρτινγκ.

Η Μπαρτσελόνα, τόσο βαθιά ριζωμένη στους ακραίους από την εποχή του Κρόιφ, και ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των Φίγκο, Σιμάο και Κουαρέσμα, άρχισε να τον παρακολουθεί.

Ήταν επίσης στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση του ακραίου εναντίον των Μαδριλένων στο Champions League 2016/2017.

«Κατέληξε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «ροχιμπλάνκος» πλήρωσαν 22 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίκτη αξίας-τότε- 35 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Transfermarkt, ενώ ο Λουτσιάνο Βιέτο ακολούθησε την αντίθετη πορεία. Ο Ζέλσον δεν προσαρμόστηκε στο σχέδιο του Σιμεόνε και δόθηκε δανεικός στη Μονακό για να δημιουργηθεί χώρος για τον Μοράτα. Μετά από πέντε σεζόν στη Γαλλία, επέλεξε την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Με 21 συμμετοχές, έχει παίξει 59 αγώνες για τον Ολυμπιακό. Στα 30 του χρόνια, δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που περίμενε ο Μπράιντα», αναφέρει η ισπανική εφημερίδα.