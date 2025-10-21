Πάμπλο Βιγιάρ στο SDNA: «Η Μπαρτσελόνα έχει αδύναμα σημεία – Ο Ολυμπιακός μπορεί να κυνηγήσει την υπέρβαση»

Ο Ισπανός τεχνικός (άλλοτε προπονητής του 22χρονου χαφ της πειραϊκής ομάδας, Ντιόγκο Νασιμέντο) βλέπει…ρήγματα στους «μπλαουγκράνα» που εκτιμά πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να εκμεταλλευτεί στο «Μονζουΐκ».

O Ολυμπιακός ρίχνεται στη…φωτιά της Βαρκελώνης το βράδυ της Τρίτης (21/10), αντιμετωπίζοντας την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουΐκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Με μόλις έναν βαθμό μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να ορθώσουν ανάστημα απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να παλέψουν για την υπέρβαση σε μια δύσκολη έδρα.

Το SDNA λίγες ώρες πριν τη σέντρα, πήρε τις εκτιμήσεις του Ισπανού τεχνικού, Πάμπλο Βιγιάρ (φωτ.), ο οποίος είχε υπό τις οδηγίες του τον 22χρονο χαφ του Ολυμπιακού, Ντιόγκο Νασιμένο στη Βιζέλα και του έδωσε την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στην Primeira Liga.

«Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν θα είναι εύκολο για την Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην άμυνα. Από τότε που ο Ινίγκο Μαρτίνεθ μεταγράφηκε στη Σαουδική Αραβία, δεν είναι τόσο δυνατή, όσο πέρυσι.

Γενικά, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών και απουσίες με παίκτες όπως ο Ζοάν Γκαρσία, ο Ντάνι Ολμο, ο Ραφίνια και ο Λεβαντόφσκι που θα λείπουν. Είναι προφανές ότι πρόκειται για πολύ δυνατούς ποδοσφαιριστές.

Πιστεύω ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι θαρραλέος και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση για να πάρει το προβάδισμα.

Πιθανότατα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να πάει ο Ολυμπιακός στο Μοντζουΐκ και να πάρει αποτέλεσμα.

Η Μπαρτσελόνα πρέπει να είναι προσεκτική, καθώς πρόκειται για παιχνίδι… παγίδα. Πρέπει να βρίσκεται στο 100%, αφού δεν μπορεί να χάσει αυτό το παιχνίδι μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην αρχή της σεζόν, ειδικά απέναντι σε ομάδες που παίζουν κάθετο ποδόσφαιρο και αξιοποιούν τους χώρους.

Κατά τη γνώμη μου, αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό, καθώς το στυλ του Μεντιλίμπαρ ταιριάζει απόλυτα για να εκμεταλλευτεί αυτά τα αδύναμα σημεία της Μπαρτσελόνα και να κάνει την υπέρβαση».