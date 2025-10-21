Το... pre game του Λιλ - ΠΑΟΚ

Γνωστό έγινε το... pre game του εκτός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λιλ (23/10 22:00) - Οι ώρες και οι τοποθεσίες των συνεντεύξεων Τύπου

Οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει ενός ακόμα δύσκολου αγώνα, αυτή τη φορά στο Βορρά της Γαλλίας απέναντι στην ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23/10) στις 22:00 ώρα Ελλάδος στο εντυπωσιακό «Πιερ Μορουά» της Λιλ, με τους Γάλλους να γνωστοποιούν τις ώρες των αυριανών (22/10) συνεντεύξεων Τύπου.

Πρώτοι θα μιλήσουν ως είθισται οι γηπεδούχοι στις 16:30 ώρα Ελλάδος στο προπονητικό κέντρο τους, παρουσία του Ζενεσιό και ενός εκπροσώπου των παικτών, ενώ αντίστοιχα η «ασπρόμαυρη» συνέντευξη Τύπου, με τους Ραζβάν Λουτσέσκου και Σουαλιό Μεϊτέ να «ανοίγουν» τα χαρτιά τους στις 21:00 ώρα Ελλάδος στο γήπεδο που θα διεξαχθεί και ο αγώνας, λίγη ώρα μετά την άφιξη του Δικεφάλου στην πόλη της Γαλλίας.