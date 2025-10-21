Το... pre game του Λιλ - ΠΑΟΚ

Οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει ενός ακόμα δύσκολου αγώνα, αυτή τη φορά στο Βορρά της Γαλλίας απέναντι στην ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23/10) στις 22:00 ώρα Ελλάδος στο εντυπωσιακό «Πιερ Μορουά» της Λιλ, με τους Γάλλους να γνωστοποιούν τις ώρες των αυριανών (22/10) συνεντεύξεων Τύπου.
Πρώτοι θα μιλήσουν ως είθισται οι γηπεδούχοι στις 16:30 ώρα Ελλάδος στο προπονητικό κέντρο τους, παρουσία του Ζενεσιό και ενός εκπροσώπου των παικτών, ενώ αντίστοιχα η «ασπρόμαυρη» συνέντευξη Τύπου, με τους Ραζβάν Λουτσέσκου και Σουαλιό Μεϊτέ να «ανοίγουν» τα χαρτιά τους στις 21:00 ώρα Ελλάδος στο γήπεδο που θα διεξαχθεί και ο αγώνας, λίγη ώρα μετά την άφιξη του Δικεφάλου στην πόλη της Γαλλίας.