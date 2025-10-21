Η μικρή προϊστορία του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός μετράει... δυνάμεις απόψε (21/10, 19:45) απέναντι στην σπουδαία Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ με την προϊστορία των δύο ομάδων να είναι αρκετά μικρή.

Oι Πειραιώτες αναμετρώνται με τους «μπλαουγκράνα» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League στο Στάδιο Μονζουίκ στις 19:45 και οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν μία τεράστια πρόκληση μπροστά τους, απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο.

Η προϊστορία ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακό είναι αρκετά μικρή, καθώς οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες μόλις δύο φορές στο παρελθόν με την Μπαρτσελόνα να μετράει μία νίκη, ενώ το άλλο παιχνίδι έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα.

Αυτό συνέβη για πρώτη φορά τη σεζόν 2017-18 για τη φάση των ομίλων του Champions League στο «Καμπ Νου» στις 25 Οκτωβρίου 2017 με την ισπανική ομάδα του άλλοτε «ερυθρόλευκου» Ερνέστο Βαλβέρδε, ενός να κερδίζει το ματς με άνεση (3-1).

Το σκορ είχε ανοίξει με αυτογκόλ ο Νικολάου στο 18ο λεπτό για την Μπαρτσελόνα, ενώ Μέσι (61΄) και Ντινιέ (64΄) ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Ο Νικολάου μείωσε στο 89’ με κεφαλιά για τον Ολυμπιακό, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ των Καταλανών.

Το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων πραγματοποιήθηκε στις στις 31 Οκτωβρίου 2017 μπροστά σε ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να καταφέρνει να αποσπάσει ιστορική ισοπαλία χωρίς τέρματα (0-0) απέναντι στην παρέα του Μέσι, σε μία ξεχωριστή βραδιά για τους φίλους της ομάδας.

Η ιστορία συνεχίζει σήμερα το απόγευμα στο Μονζουίκ και μένει να δούμε αν το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάνει την έκπληξη και θα πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη απέναντι στους «μπλαουγκράνα».