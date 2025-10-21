ΜΜΕ Σκωτίας: Περίπου 1.500 οπαδοί της Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια 

Αρκετό κόσμο φαίνεται πως θα έχει στο πλευρό της η Αμπερντίν στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, στον αγώνα της Πέμπτης με την ΑΕΚ για την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Συμφωνα με την ιστοσελίδα «pressandjournal.co.uk» οι Σκωτσέζοι οπαδοί αναμένεται να ειναι περίπου 1.500 και θα καθισουν φυσικά στο σημειο που βρισκονται οι φιλοξενούμενοι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Επισημαίνεται επίσης πως «η μεμονωμένη άφιξη στο στάδιο δεν εγκρίνεται από τις τοπικές αρχές». Έτσι, οι Σκωτσέζοι θα έρθουν στη Φιλαδέλφεια οργανωμένα με λεωφορεία που θα φύγουν από το Παναθηναϊκό Στάδιο, 3 ώρες περίπου πριν την έναρξη του αγώνα.

Θυμίζουμε πως ΑΕΚ και Αμπερντίν ξεκίνησαν με ήττες στη League Phase. Η Ένωση έχασε 3-1 από την Τσέλιε στην Σλοβενία και η Αμπερντιν 2-3 από την Σαχτάρ στην Σκωτία.