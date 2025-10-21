ΠΑΟΚ: Στον Παβλένκα το Play Of The Month Σεπτεμβρίου (vid)

Ο Γίρι Παβλένκα κατέκτησε το Play Of The Month για τον μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τα αποτέλεσμα τα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Πιο αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η απόκρουση του Γίρι Παβλένκα στο παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο γήπεδο της Τούμπας, είναι το PAOK TV Play Of The Month Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη δική σας ψήφο.

Το παιχνίδι βρισκόταν στο 63ο λεπτό. Ο Αντράντε των φιλοξενούμενων μετά τις κόντρες είδε τη μπάλα να του στρώνεται σε εξαιρετικό σημείο, σχεδόν στη γραμμή της μικρής περιοχής. Χωρίς να διστάσει εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, αλλά λογάριασε χωρίς τον Γίρι Παβλένκα . Ο Τσέχος τερματοφύλακας με μία επική επέμβαση, κράτησε το μηδέν για την ομάδα του.

Στην ψηφοφορία για το PAOK TV Play Of The Month του Σεπτεμβρίου, ο Παβλένκα συγκέντρωσε το 41,19% των ψήφων κι έκανε το back to back στον σχετικό διαγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Μαγκομέντ Οζντόεφ , με το κλέψιμο-ασίστ στο παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε και πάλι ο Γίρι Παβλένκα , με την σπουδαία διπλή επέμβαση στο παιχνίδι κόντρα στον Asteras Aktor στην Τρίπολη.