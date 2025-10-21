Mπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ακυρώθηκε η απεργία των ταξί ενόψει του αγώνα στο Μονζουίκ

Κανονικά θα κινηθούν τα ταξί για τη διευκόλυνση των φιλάθλων που θα πάνε στο Μονζουίκ για να παρακολουθήσουν τη συνάντηση τη Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό στην 3η αγωνιστική της League phase του Champions League, αφού το συνδικάτο ακύρωσε την απεργία που είχε εξαγγείλει λόγω της συμφωνίας των Καταλανών με την Uber.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες προκάλεσε αναταραχή σε έναν τομέα των ταξί. Όταν ο καταλανικός σύλλογος ανακοίνωσε τη νέα χορηγία, κηρύχθηκε απεργία για τον αγώνα- πριν και μετά- εναντίον του Ολυμπιακού όπου, εκτός από τους οδηγούς ταξί από τη Βαρκελώνη, κλήθηκαν από τη Μαδρίτη, τη Σαραγόσα, τη Βαλένθια και το Μπιλμπάο να εμποδίσουν την πρόσβαση στο γήπεδο.

Σήμερα (21/10) το πρωί, στα γραφεία του συλλόγου, ο Μανέλ ντελ Ρίο, διευθύνων σύμβουλος της Μπαρτσελόνα, συναντήθηκε με την Élite Taxi και φτάσανε σε συμφωνία.

Επιπλέον, η Μπαρτσελόνα έχει υποσχεθεί ότι το νέο Spotify Camp Nou θα διαθέτει υπηρεσία ταξί παρόμοια με αυτή στο αεροδρόμιο El Prat ή στον σιδηροδρομικό σταθμό Sants, κάτι που είχε ήδη προγραμματιστεί στο νέο σχέδιο κινητικότητας.

Πάντως ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι αύριο (22/10, 17:30) την παρουσίαση της συμφωνίας με την Uber.

