Κομπανί: «Χάρηκα για την ανανέωση αλλά έχω αλλού το μυαλό μου»

Ο Κομπανί ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Μπάγερν Μονάχου, αλλά όπως τόνισε και ο ίδιος το μυαλό του είναι αλλού αυτή την στιγμή.

Οι Βαυαροί θα συνεχίσουν να πορεύονται για ακόμη τρια χρόνια με τον Βέλγο τεχνικό στον πάγκο, όμως ο ίδιος αυτή την στιγμή έχει κάτι πιο σοβαρό να ασχοληθεί.

Για την ακρίβεια, ο Κομπανί ανέφερε πως έχει το μυαλό του στο πώς θα πάρει τους βαθμούς της νίκης στο παιχνίδι για το Champions League εναντίον της Κλαμπ Μπριζ.

«Η προσοχή μου είναι λίγο μπερδεμένη αυτή τη στιγμή. Φυσικά, είμαι χαρούμενος για την επέκταση του συμβολαίου, αλλά προς το παρόν το μυαλό μου είναι αλλού και το μόνο που με νοιάζει είναι να κερδίσουμε αύριο τον Μπριζ. Θέλω απλώς τους τρεις βαθμούς στην επόμενη αναμέτρηση»