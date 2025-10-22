Τζέιμς: «Δεν πρέπει να συνεχιστούν οι κόκκινες κάρτες»

Ο Ρις Τζέιμς, μίλησε για τις κόκκινες κάρτες που έχει δεχτεί η Τσέλσι από την αρχή της σεζόν στην Premier League.

Ο Άγγλος παίκτης των Μπλε, τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να αποδεχτεί το γεγονός πως δέχεται εύκολα κόκκινες κάρτες.

Ακόμη ανέφερε πως αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει καθώς έχουν υπάρξει πολλές κόκκινες κάρτες στα τελευταία παιχνίδια.

«Είναι δύσκολο, αν τις δεις όλες, καμία δεν είναι ίδια με την άλλη. Δεν ήταν όλες απευθείας κόκκινες. Στον αγώνα με την Νότιγχαμ Φόρεστ ήμουν δίπλα στον Γκούστο όταν τον είδα να πηγαίνει για το τάκλιν, και ήταν υπόθεση δευτερολέπτου. Πήγε να κερδίσει την μπάλα, απλώς υπολόγισε λάθος τη φάση.

Δεν θα έλεγα ότι είναι πρόβλημα για εμάς. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Έτσι έχουν τα πράγματα στα τελευταία ματς, αλλά δεν είναι κάτι που θα συνεχιστεί».