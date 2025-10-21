Στο πλευρό του Ολυμπιακού πριν την μεγάλη «μάχη» με την Μπαρτσελόνα ο Ιμπόρα! (vid)

Οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν ότι ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» με σπουδαίες εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό, Βιθέντε Ιμπόρα, βρίσκεται στην Βαρκελώνη για να παρακολουθήσει από κοντά την σημαντική αναμέτρηση!

Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τους «μπλαουγκράνα» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League στο Στάδιο Μονζουίκ και οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν μία τεράστια πρόκληση μπροστά τους, απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο.

Στο πλευρό των «ερυθρόλευκων» θα βρίσκεται και άλλοτε ποδοσφαιριστής της ομάδας, Βιθέντε Ιμπόρα, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στην σπουδαία κατάκτηση του Conference League τον Μάη του 2024, όπως έκανε γνωστό με ανάρτηση της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με το μήνυμα του Βιθέντε Ιμπόρα:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού! Με φίλους και πρώην συμπαίκτες για να δώσουμε δύναμη, ώστε ο Ολυμπιακός να κερδίσει το παιχνίδι!», ανέφερε ο Ιμπόρα.