Ισπανία, τόπος μαρτυρίου για τις ελληνικές ομάδες: 2 ισοπαλίες-14 ήττες ο Ολυμπιακός!

Μόλις μία νίκη σε σύνολο 57 αγώνων έχουν να επιδείξουν οι ελληνικές ομάδες επί ισπανικού εδάφους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν πολύ δύσκολη αποστολή απόψε (21/10, 19:45) κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο "Μονζουΐκ", απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Το παρελθόν των αναμετρήσεών τους στην ιβηρική, τόσο των ίδιων όσο και συνολικά των ελληνικών συλλόγων, έρχεται να καταδείξει ακόμα πιο εμφατικά το μέγεθος της υπέρβασης που καλούνται να κάνουν για να φύγουν με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους Καταλανούς.

Ποτέ στο παρελθόν άλλωστε δεν μπόρεσαν να μείνουν όρθιοι με αντίπαλο αυτού του βεληνεκούς, σε σύνολο 16 αναμετρήσεων, αφού και οι δύο ισοπαλίες που πήραν ήταν με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, η οποία βέβαια ένα χρόνο πριν την πρώτη συνάντησή τους είχε στεφθεί για πρώτη και μοναδική φορά πρωταθλήτρια στη La Liga. Κατά τα λοιπά ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 14 ήττες στην Ισπανία, με πιο βαριές το 4-0 από την Ατλέτικο πριν 11 χρόνια και το 5-1 από τη Ρεάλ το 1997. Τελευταία επίσκεψή του τον Νοέμβριο του 2018, όταν είχε χάσει με 1-0 από την Μπέτις στους ομίλους του Europa League.

Συνολικά όμως είναι κάκιστες οι επιδόσεις των ελληνικών ομάδων σε ισπανικό έδαφος, με το μοναδικό διπλό να παραμείνει η ιστορική νίκη-πρόκριση του Άρη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης το 2010.

Σε σύνολο 57 αγώνων οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν ρεκόρ 1-7-49 στην Ισπανία, ενώ ανεξαρτήτως έδρας μετρούν 19 νίκες (30 ισοπαλίες, 63 ήττες) σε 112 αγώνες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στην Ισπανία:

17.03.1993 Ατλέτικο-Ολυμπιακός 3-1 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

19.10.1993 Τενερίφη - Ολυμπιακός 2-1 (Κύπελλο UEFA)

13.10.1995 Σεβίλλη-Ολυμπιακός 1-0 (Κύπελλο UEFA)

22.10.1997 Ρεάλ-Ολυμπιακός 5-1 (Champions League)

26.10.1999 Ρεάλ-Ολυμπιακός 3-0 (Champions League)

12.09.2000 Βαλένθια-Ολυμπιακός 2-1 (Champions League)

18.09.2001 Λα Κορούνια-Ολυμπιακός 2-2 (Champions League)

17.09.2003 Σοσεδάδ-Ολυμπιακός 1-0 (Champions League)

15.09.2004 Λα Κορούνια-Ολυμπιακός 0-0 (Champions League)

28.09.2005 Ρεάλ-Ολυμπιακός 2-1 (Champions League)

22.11.2006 Βαλένθια-Ολυμπιακός 2-0 (Champions League)

24.10.2007 Ρεάλ-Ολυμπιακός 4-2 (Champions League)

14.02.2013 Λεβάντε-Ολυμπιακός 3-0 (Europa League)

26.11.2014 Ατλέτικο-Ολυμπιακός 4-0 (Champions League)

18.10.2017 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 3-1 (Europa League)

29.11.2018 Μπέτις-Ολυμπιακός 1-0 (Europa League)