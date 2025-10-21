MENU
Ισπανία, τόπος μαρτυρίου για τις ελληνικές ομάδες: 2 ισοπαλίες-14 ήττες ο Ολυμπιακός!

Μόλις μία νίκη σε σύνολο 57 αγώνων έχουν να επιδείξουν οι ελληνικές ομάδες επί ισπανικού εδάφους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν πολύ δύσκολη αποστολή απόψε (21/10, 19:45) κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο "Μονζουΐκ", απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανίας. 

Το παρελθόν των αναμετρήσεών τους στην ιβηρική, τόσο των ίδιων όσο και συνολικά των ελληνικών συλλόγων, έρχεται να καταδείξει ακόμα πιο εμφατικά το μέγεθος της υπέρβασης που καλούνται να κάνουν για να φύγουν με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους Καταλανούς. 

Ποτέ στο παρελθόν άλλωστε δεν μπόρεσαν να μείνουν όρθιοι με αντίπαλο αυτού του βεληνεκούς, σε σύνολο 16 αναμετρήσεων, αφού και οι δύο ισοπαλίες που πήραν ήταν με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, η οποία βέβαια ένα χρόνο πριν την πρώτη συνάντησή τους είχε στεφθεί για πρώτη και μοναδική φορά πρωταθλήτρια στη La Liga. Κατά τα λοιπά ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 14 ήττες στην Ισπανία, με πιο βαριές το 4-0 από την Ατλέτικο πριν 11 χρόνια και το 5-1 από τη Ρεάλ το 1997. Τελευταία επίσκεψή του τον Νοέμβριο του 2018, όταν είχε χάσει με 1-0 από την Μπέτις στους ομίλους του Europa League. 

Συνολικά όμως είναι κάκιστες οι επιδόσεις των ελληνικών ομάδων σε ισπανικό έδαφος, με το μοναδικό διπλό να παραμείνει η ιστορική νίκη-πρόκριση του Άρη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης το 2010. 

Σε σύνολο 57 αγώνων οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν ρεκόρ 1-7-49 στην Ισπανία, ενώ ανεξαρτήτως έδρας μετρούν 19 νίκες (30 ισοπαλίες, 63 ήττες) σε 112 αγώνες. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στην Ισπανία: 

17.03.1993    Ατλέτικο-Ολυμπιακός 3-1 (Κύπελλο Κυπελλούχων)
19.10.1993    Τενερίφη - Ολυμπιακός 2-1 (Κύπελλο UEFA)
13.10.1995    Σεβίλλη-Ολυμπιακός 1-0 (Κύπελλο UEFA)
22.10.1997    Ρεάλ-Ολυμπιακός 5-1 (Champions League)
26.10.1999    Ρεάλ-Ολυμπιακός 3-0 (Champions League)
12.09.2000    Βαλένθια-Ολυμπιακός 2-1 (Champions League)
18.09.2001    Λα Κορούνια-Ολυμπιακός 2-2 (Champions League)
17.09.2003    Σοσεδάδ-Ολυμπιακός 1-0 (Champions League)
15.09.2004    Λα Κορούνια-Ολυμπιακός 0-0 (Champions League)
28.09.2005    Ρεάλ-Ολυμπιακός 2-1 (Champions League)
22.11.2006    Βαλένθια-Ολυμπιακός 2-0 (Champions League)
24.10.2007    Ρεάλ-Ολυμπιακός 4-2 (Champions League)
14.02.2013    Λεβάντε-Ολυμπιακός 3-0    (Europa League)
26.11.2014    Ατλέτικο-Ολυμπιακός 4-0 (Champions League)
18.10.2017    Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 3-1 (Europa League)
29.11.2018    Μπέτις-Ολυμπιακός 1-0 (Europa League)

