Το πιο όμορφο μήνυμα μέσω VAR στη Χιλή (vid)

Πιο συγκεκριμένα ο διαιτητής του αγώνα διέκοψε το ματς για να ελέγξει το VAR, το οποίο έδειξε σε όλες τις οθόνες το μήνυμα για τον καρκίνο του μαστού, με τον ίδιο να λέει μέσα από το μικρόφωνο πως η πρόληψη σώζει ζωές.
Σύμφωνα με τα όσα λέει και δείχνει το video, «καθημερινά 16 γυναίκες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού. Οι περισσότερες από αυτές, πολύ αργά».
Ουσιαστικά είναι μία καμπάνια μέσω VAR που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημαντικότητα και τη σημασία της μαστογραφίας.
🫂⚽Hay partidos que se juegan en silencio— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 19, 2025
Cada día 16 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. La mayoría, demasiado tarde. @tntsportscl y @chilesincancer crearon “Chequeo para salVAR", una activación que usa el VAR para concientizar sobre la importancia de la… pic.twitter.com/uUGjEuGn57