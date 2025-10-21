Το πιο όμορφο μήνυμα μέσω VAR στη Χιλή (vid)

Σε έναν αγώνα στη Χιλή μετά από διακοπή μέσω VAR, υπήρξε ένα σημαντικό μήνυμα που αφορά όλο τον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα ο διαιτητής του αγώνα διέκοψε το ματς για να ελέγξει το VAR, το οποίο έδειξε σε όλες τις οθόνες το μήνυμα για τον καρκίνο του μαστού, με τον ίδιο να λέει μέσα από το μικρόφωνο πως η πρόληψη σώζει ζωές.

Σύμφωνα με τα όσα λέει και δείχνει το video, «καθημερινά 16 γυναίκες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού. Οι περισσότερες από αυτές, πολύ αργά».

Ουσιαστικά είναι μία καμπάνια μέσω VAR που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημαντικότητα και τη σημασία της μαστογραφίας.