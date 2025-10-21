Λιλ: Με... φόντο τον ΠΑΟΚ, ο Ζενεσιό «ανοίγει» το ροτέισον

Η ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό προέρχεται από ένα σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Ναντ (0-2), με τον τεχνικό της Λιλ να σκέφτεται να δώσει «ανάσες» σε ορισμένους ποδοσφαιριστές που έχουν επιβαρυνθεί αγωνιστικά το τελευταίο διάστημα...

Ένας προπονητής που δείχνει να εμπιστεύεται όλους τους παίκτες του καθώς ήδη 28 έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής στις πρώτες δέκα υποχρεώσεις της ομάδας (οκτώ για τη Ligue 1 και δύο στο Europa League). Ο Οζέρ δεν χάνει τη θέση του βασικού κάτω από τα δοκάρια τη φετινή σεζόν, μετρώντας εννιά συμμετοχές, ενώ στην άμυνα αναμένονται αλλαγές για λόγους επιφόρτισης, παρά τα αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Όσον αφορά τους στόπερ, οι Κονγκολέζοι Εμπεμπά, Μαντί αλλά και ο Μαντί «ερίζουν» για τις δύο θέσεις, ενώ λιγοστές πιθανότητες έχει ο 17χρονος Γκοφί που έχει αγωνιστεί στο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής απέναντι στη Μπραν.

Στα «άκρα» της άμυνας, υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές, με τον Μπρούνο Ζενεσιό να έχει «χωρίσει» τα δίδυμα. Οι Μενιέ-Περό έχουν ξεκινήσει στα περισσότερα παιχνίδια του πρωταθλήματος, με τους Βερντόνκ-Σάντος να αγωνίζονται στην Ευρώπη ως βασικοί, κάτι που δεν αποκλείεται να συμβεί και την Πέμπτη (23/10) απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο 18χρονος Μπουαντί ξεχωρίζει στον χώρο του κέντρου με τον αρχηγό Αντρέ να βρίσκεται στο «πλευρό» του, έχοντας προβάδισμα από τους Μπενταλέμπ-Μουκάου, οι οποίοι βρέθηκαν εκτός αποστολής με τη Ναντ, καθώς ταξίδεψαν στην Αφρική για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ένας ακόμα «σταρ», ο 22χρονος Χάραλντσον, δύσκολα δεν θα βρεθεί στο «10», καθώς είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας αλλά και ο δεύτερος σε χρόνος συμμετοχής πίσω από τον Οζέρ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην πρόσφατη νίκη επί της Ναντ.

Ο Ιγκαμάνε έχει ένα «ελαφρύ» προβάδισμα στην κορυφή της επίθεσης έναντι του Ζιρού, ο οποίος στα 39 του δύσκολα θα ξεκινήσει πέμπτο σερί παιχνίδι, όντας εναλλακτική επιλογή κυρίως στην Ευρώπη.

Στα «φτερά» της επίθεσης τέλος, οι Φερνάντες-Πάρντο, Κορέια και Σαχραουί «κυνηγούν» τις δύο θέσεις των εξτρέμ, με τον τελευταίο να έχει τις περισσότερες πιθανότητες για φανέλα βασικού και τους έτερους να μοιράζονται τον χρόνο συμμετοχής μαζί με τον Μπρόχολμ, ο οποίος βρίσκεται πίσω στην «ιεραρχία».