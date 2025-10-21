Ρεάλ Μαδρίτης κατά La Liga: Στα δικαστήρια για το Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι

Η απόφαση να διεξαχθεί ο αγώνας Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Ισπανία, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να οδηγεί πλέον την υπόθεση στα δικαστήρια.

Η αναμέτρηση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το «Εστάδιο ντε λα Θεράμικα», μεταφέρθηκε τελικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μετά το «πράσινο φως» από την UEFA και την Ισπανική Ομοσπονδία.

Έτσι, στις 20 Δεκεμβρίου, το Hard Rock Stadium του Μαϊάμι θα φιλοξενήσει το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος ευρωπαϊκής λίγκας που θα διεξαχθεί εκτός Ευρώπης.



Η κίνηση αυτή έχει διχάσει φιλάθλους και παίκτες. Στις πρόσφατες αγωνιστικές, πολλοί ποδοσφαιριστές διαμαρτυρήθηκαν συμβολικά, μένοντας ακίνητοι για τα πρώτα δεκαπέντε δευτερόλεπτα των αγώνων τους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω επίσημης καταγγελίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού (CSD), υποστηρίζει ότι η διεξαγωγή του αγώνα εκτός Ισπανίας «αλλοιώνει τον ανταγωνισμό» και παραβιάζει την αρχή της ισότητας μεταξύ των ομάδων.

Το CSD έχει ζητήσει από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξηγήσεις για την απόφαση της La Liga, ενώ αρκετοί σύλλογοι εκφράζουν ανοιχτά τον φόβο πως η συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για το μέλλον του ισπανικού ποδοσφαίρου.



Αξίζει να σημειωθεί πως και η Μίλαν θα αγωνιστεί κόντρα στην Κόμο για το ιταλικό πρωτάθλημα στο Περθ της Αυστραλίας.