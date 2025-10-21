Καβάλα: Παίρνει πίσω τη διακοπή συμβολαίου των έξι παικτών και επιβάλλει βαρύ χρηματικό πρόστιμο

Με νέα ανακοίνωσή της η Καβάλα παραδέχεται ότι ενήργησε με «αίσθημα δυσφορίας και απογοήτευσης» για τη διακοπή συμβολαίου σε έξι παίκτες που δεν θα ισχύσει, ωστόσο στην ομάδα θα επιβληθεί βαρύ χρηματικό πρόστιμο.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2024 αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την πολύ κακή εικόνα της ομάδας μας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί μια αποκαρδιωτική ήττα με 6-0 από την ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ.

Η απογοητευτική απόδοση των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας δεν συνάδει με το κύρος, την ιστορία και το μέγεθος της ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2024 και δεν θα γίνει επιτρεπτή στο μέλλον. Καταληφθείσα από αίσθημα δυσφορίας και απογοήτευσης η διοίκηση της ΠΑΕ προέβη στην ανακοίνωση που αφορά τους έξι ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ, η οποία και προφανώς κατόπιν πιο ώριμης και ήρεμης σκέψης δεν θα ισχύει.

Πλην όμως, σας δηλώνουμε ότι από δω και στο εξής τέτοιες εξευτελιστικές εμφανίσεις θα τιμωρούνται παραδειγματικά, προκειμένου να εμπεδωθεί από όλα τα αγωνιστικά μέρη της ομάδας μας το μέγεθος και το βάρος της φανέλας που υπηρετούν.

Βεβαίως με πνεύμα δικαίου, και πιστεύουμε και χωρίς την αντίδραση των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας, θα επιβληθεί βαρύ χρηματικό πρόστιμο για αυτήν την ντροπιαστική ήττα.