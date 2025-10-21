Τηλεοπτικά τα ντέρμπι σε Καυτανζόγλειο, Νέα Σμύρνη – Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής μετά τα ντέρμπι Ηρακλής-Νίκη Βόλου το Σάββατο και Πανιώνιος-Καλαμάτα την Κυριακή να έχουν τηλεοπτική κάλυψη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: A’ Όμιλος Καβάλα- Αναγ.Καρδίτσας, Δημοτικό Γήπεδο Καβάλας “Ανθή Καραγιάννη”25/10/25 15:00 SPORTAL.GR

ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Καυτανζόγλειο 25/10/25 14:00 ACTION 24

ASTERAS AKTOR B’- ΠΑΣ Γιάννινα, Γήπεδο Θ.Κολοκοτρώνης 25/10/25 14:00 ATHLETIKO.GR

Π.Α.Ο.Κ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης, Γήπεδο Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμαριάς 26/10/25 15:00 SPORTAL.GR

Μακεδονικός – Καμπανιακός, Γήπεδο Μακεδονικού 26/10/25 15:00 SPORTAL.GR Β’ Όμιλος Ηλιούπολη – Χανιά , Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης 25/10/25 15:00 SPORTAL.GR

Παναργειακός – Athens Kallithea FC, ΔΑΚ Άργους 25/10/25 15:00 SPORTAL.GR

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω , Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης 25/10/25 15:00 SPORTAL.GR

Πανιώνιος – Καλαμάτα , Γήπεδο Πανιωνίου 26/10/25 14:00 ACTION 24

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου 26/10/25 15:00 SPORTAL.GR

