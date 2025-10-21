Τηλεοπτικά τα ντέρμπι σε Καυτανζόγλειο, Νέα Σμύρνη – Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
A’ Όμιλος
Καβάλα- Αναγ.Καρδίτσας, Δημοτικό Γήπεδο Καβάλας “Ανθή Καραγιάννη”25/10/25 15:00 SPORTAL.GR
ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου, Καυτανζόγλειο 25/10/25 14:00 ACTION 24
ASTERAS AKTOR B’- ΠΑΣ Γιάννινα, Γήπεδο Θ.Κολοκοτρώνης 25/10/25 14:00 ATHLETIKO.GR
Π.Α.Ο.Κ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης, Γήπεδο Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμαριάς 26/10/25 15:00 SPORTAL.GR
Μακεδονικός – Καμπανιακός, Γήπεδο Μακεδονικού 26/10/25 15:00 SPORTAL.GR
Β’ Όμιλος
Ηλιούπολη – Χανιά , Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης 25/10/25 15:00 SPORTAL.GR
Παναργειακός – Athens Kallithea FC, ΔΑΚ Άργους 25/10/25 15:00 SPORTAL.GR
Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω , Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης 25/10/25 15:00 SPORTAL.GR
Πανιώνιος – Καλαμάτα , Γήπεδο Πανιωνίου 26/10/25 14:00 ACTION 24
Μαρκό – Ολυμπιακός Β’, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου 26/10/25 15:00 SPORTAL.GR