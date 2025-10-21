Μπάγερν Μονάχου: Στο τιμόνι των Βαυαρών έως το 2029 ο Κομπανί

Νέο συμβόλαιο που τον κρατά στο Μόναχο έως το 2029 υπέγραψε με την Μπάγερν ο Βίνσεντ Κομπανί.

Στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου έως το 2029 θα κάθεται ο Βίνσεντ Κομπανί, καθώς επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς, μετά από μια επιτυχημένη σεζόν. Ο 39χρονος προπονητής οδήγησε την Μπάγερν στην κατάκτηση της Bundesliga στην πρώτη του σεζόν, ενώ σε 67 ματς, μετρά 49 νίκες.

«Είμαι ενθουσιασμένος με αυτήν την επέκταση. Όταν υπογράψαμε με τον Βίνι, είχαμε μια σαφή εικόνα για την κοινή μας πορεία και γρήγορα απέδειξε ότι οδηγεί την Μπάγερν μπροστά τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Θυμίζουμε ότι το αρχικό συμβόλαιο του Κομπανί είχε οριστεί να λήξει το 2027, αλλά πλέον οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Είναι μια προσωπικότητα που ενώνει τους παίκτες, τους οπαδούς και όλους στον σύλλογο. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι μακροπρόθεσμο μαζί του», δήλωσε ο Μαξ Έμπερλ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Μπάγερν για τον αθλητισμό.

Από την πλευρά του ο Κομπανί δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων, νιώθω τιμή και θέλω να ευχαριστήσω την Μπάγερν για την εμπιστοσύνη της και το εργασιακό περιβάλλον που μου προσέφερε από την πρώτη μέρα. Νιώθω σαν να βρίσκομαι εδώ πολύ περισσότερο καιρό και ότι γνωρίζω καλά τον σύλλογο. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία μέχρι στιγμής. Έχουμε ξεκινήσει ένα υπέροχο ταξίδι. Ας συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να απολαύσουμε πολλές ακόμη επιτυχίες».

Φέτος η Μπάγερν έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν, καθώς με11 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, και το εντυπωσιακό των 40 γκολ στην επίθεση και μόλις εννέα γκολ παθητικό.