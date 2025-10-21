Ποδόσφαιρο σημαίνει αλληλεγγύη: Πέλκας και Ντέλετιτς στο πλευρό του άτυχου Βοριαζίδη! (pic)

Αντιπροσωπεία του ΠΣΑΠΠ, αποτελούμενη από τον πρόεδρο, Γιώργο Μπαντή και τον υπεύθυνο ποδοσφαίρου ανδρών, Βασίλη Παπαδόπουλο, επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τον ποδοσφαιριστή του Άρη, Μιχάλη Βοριαζίδη.

Μαζί τους ήταν ο εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πέλκας, και ο Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή, σε μια πρωτοβουλία αλλυλεγγέης του Συνδέσμου.

Ο ΠΣΑΠΠ και οι ποδοσφαιριστές πρόσφεραν στον Μιχάλη συμβολικά δώρα, του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση και του μετέφεραν ότι ο Σύνδεσμος θα βρίσκεται στο πλευρό του για ό,τι χρειαστεί.

Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας, Μιχάλης Ούτσιος και τον Ηρακλή ο Team Manager, Στέλιος Μαραγκός.

«Είμαστε αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά και γινόμαστε μια γροθιά σε κάθε δυσκολία», το μήνυμα του ΠΣΑΠΠ.