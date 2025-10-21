Ποδόσφαιρο σημαίνει αλληλεγγύη: Πέλκας και Ντέλετιτς στο πλευρό του άτυχου Βοριαζίδη! (pic)

Μαζί τους ήταν ο εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πέλκας, και ο Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή, σε μια πρωτοβουλία αλλυλεγγέης του Συνδέσμου.
Ο ΠΣΑΠΠ και οι ποδοσφαιριστές πρόσφεραν στον Μιχάλη συμβολικά δώρα, του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση και του μετέφεραν ότι ο Σύνδεσμος θα βρίσκεται στο πλευρό του για ό,τι χρειαστεί.
Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας, Μιχάλης Ούτσιος και τον Ηρακλή ο Team Manager, Στέλιος Μαραγκός.
«Είμαστε αντίπαλοι μόνο για 90 λεπτά και γινόμαστε μια γροθιά σε κάθε δυσκολία», το μήνυμα του ΠΣΑΠΠ.