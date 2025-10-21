Ο Χάαλαντ εμπλουτίζει τη συλλογή του με μια σπάνια Lamborghini!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πρόσθεσε πρόσφατα ένα ακόμη εντυπωσιακό στολίδι στη συλλογή των πολυτελών του αυτοκινήτων — μια σπάνια πράσινη Lamborghini Huracán Sterrato.

Ο Νορβηγός άσος της Μάντσεστερ Σίτι, γνωστός για την αδυναμία του στα γρήγορα αυτοκίνητα, αποφάσισε να κάνει ένα ακόμη «δώρο» στον εαυτό του. Η συλλογή του θυμίζει βιτρίνα από παιδικό όνειρο, μόνο που τα δικά του οχήματα δεν είναι μινιατούρες αλλά αληθινά supercars, παρκαρισμένα στο γκαράζ της πολυτελούς έπαυλής του έξω από το Μάντσεστερ.

Η νέα του Lamborghini Huracán Sterrato, αξίας περίπου 290.000 ευρώ, είναι ένα συλλεκτικό μοντέλο που κατασκευάστηκε σε μόλις 1.499 αντίτυπα παγκοσμίως. Πρόκειται για μια σπορ Lamborghini ειδικά σχεδιασμένη για οδήγηση εκτός δρόμου, εξοπλισμένη με κινητήρα V10 5,2 λίτρων που αποδίδει 602 ίππους, προσφέροντας επιτάχυνση από 0–100 χλμ./ώρα σε 3,4 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 260 χλμ./ώρα.

Για τον Χάαλαντ, πάντως, η αγορά αυτή δεν αποτελεί ιδιαίτερη «θυσία», αφού με εβδομαδιαίες απολαβές ύψους 580.000 ευρώ, χρειάστηκε μόλις 3,5 μέρες δουλειάς για να την αποκτήσει.

Στο ήδη εντυπωσιακό του γκαράζ περιλαμβάνονται ακόμη μια Aston Martin DBX 707 αξίας 400.000 ευρώ, μια Rolls-Royce Cullinan περίπου 350.000 ευρώ, καθώς και μια Porsche 911 GT3 — το πιο «προσιτό» όχημά του με τιμή γύρω στα 185.000 ευρώ.

Το διαμάντι της συλλογής του είναι μια Bugatti, αξίας 4,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχει θεαθεί και πίσω από το τιμόνι μιας Ferrari 812 Competizione Aperta, η οποία κοστίζει περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ.

Όσο συνεχίζει να σκοράρει με τον ίδιο ρυθμό — έχοντας ήδη 14 γκολ φέτος (11 στην Premier League και 3 στο Champions League) — φαίνεται πως ο Χάαλαντ απολαμβάνει εξίσου τις επιδόσεις του τόσο μέσα στα γήπεδα όσο και στο δρόμο, οδηγώντας τα πιο εντυπωσιακά supercars που κυκλοφορούν.