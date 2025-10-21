Παναθηναϊκός: Χωρίς Πελίστρι στο Ρότερνταμ, οριακά για Ρενάτο

Άκόμη ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού χάνει ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ ο Ρενάτο Σάντσες ανεβάζει ρυθμούς ενόψει Φέγενορντ.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Europa League κόντρα στη Φέγενορντ.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Άρη έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Σάντσες ο οποίος θα δώσει μάχη για να μπει στην αποστολή που θα βρεθεί στο Ρότερνταμ, ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Πελίστρι που τίθεται οριστικά νοκ άουτ, γυμναστήριο ο Ντέσερς και θεραπεία ο Μπόκος.