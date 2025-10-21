Η νέα εποχή για τον Βιεϊρίνια, η στρατηγική του Παναθηναϊκού, όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη στο Μοντζουΐκ. Δεν χάνονται οι Φήμες.

*Δύσκολο Σαββατοκύριακο για τον Στεφάν Λανουά στα γήπεδα της Super League. Πριν τον προπηλακισμό του -τον οποίο κατήγγειλε- στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Ν.Φιλαδέλφεια, τα... άκουσε και στο Περιστέρι, όπου βρέθηκε το Σάββατο για να παρακολουθήσει από κοντά τον "νεοφώτιστο" διαιτητή Μόσχου στο Ατρόμητος-Λεβαδειακός. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής κάθισε ένα μέτρο πίσω από τον Γιώργο Σπανό και δέχτηκε τα έντονα παράπονα του ισχυρού άνδρα των γηπεδούχων. "Always yellow yellow yellow card and Levadiakos nothing!" του ανέφερε σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, με τον πρόεδρο της ΚΕΔ να του κάνει νόημα με το χέρι του να σταματήσει, ενώ κρατούσε τις σημειώσεις του. Στις καθυστερήσεις βέβαια ο μεγαλομέτοχος του Ατρομήτου κατέβηκε μερικές σειρές χαμηλότερα -ενώ ο ρέφερι Μόσχου έκανε on field review για το πέναλτι που τελικά πήρε πίσω- και τον άρχισε στα... γαλλικά, από εκείνα πάντως που δεν καταλάβαινε ο Λανουά, με ακατανόμαστες εκφράσεις. Όπως λέγεται βέβαια υπήρξε και... δεύτερο ημίχρονο διαμαρτυριών, στα αποδυτήρια αυτή τη φορά, παρόντος και του επικεφαλής της ΚΕΔ, δίχως όμως η κατάσταση να ξεφύγει (SDNA)

*Και επίσημα σε νέα εποχή μπαίνει από σήμερα ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα μετά το ματς με την ΑΕΚ καθώς επρόκειτο να βγάλει το δίπλωμα προπονητικής. Ο ίδιος έχει κάνει σαφές πως δεν τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι, ωστόσο, θέλει να ενισχυθεί με γνώσεις και σεμινάρια πάνω στο αντικείμενο, έχοντας πλέον έναν διαφορετικό ρόλο στον ΠΑΟΚ. (SDNA)

*Τίποτα δεν αφήνει στην τύχη του ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ γνωρίζει καλά πως η ενότητα εντός γκρουπ είναι το παν για ένα δυνατό σύνολο και φροντίζει καθημερινά μέσα από διάφορα τετ α τετ, ακόμη και γεύματα να κρατάει «ζεστούς» τους παίκτες του! (SDNA)

*Σε εξαιρετική κατάσταση έδειχναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Στη μικτή ζώνη, όποιος τολμηρός βρέθηκε μπροστά στα μικρόφωνα, δεν απέφυγε τα πειράγματα από τους συμπαίκτες του ενώ ακόμη και ο πάντα… σοβαρός Οζντόεφ δεν χαρίστηκε στον Κένι, βγαίνοντας από τα αποδυτήρια. Μεγάλη ικανοποίηση και στη διοίκηση του ΠΑΟΚ, που αποχώρησε σε μεγάλα κέφια από την OPAP Arena. (SDNA)

*Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχε διάφορους ποδοσφαιρανθρώπους στις εξέδρες του Μονζουΐκ. Ειδικά σε τέτοια παιχνίδια φαίνεται πόσο γκελ κάνουν κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού. Στα επίσημα θα βρεθούν «κατάσκοποι» απ’ όλες τις ομάδες της Λα Λίγκα! Επίσης θα είναι η μισή Μπουντεσλίγκα, η μισή Πρέμιερ Λιγκ και η μισή Σέριε Α. Το μυαλό πηγαίνει στους Λορέντσο Πιρόλα και Κωνσταντίνο Τζολάκη, που θα πάρουν φανέλα βασικού, ενώ σίγουρα τους θαυμαστές του θα έχει και ο Χρήστος Μουζακίτης, που κάνει επίσης γκελ στη διεθνή ποδοσφαιρική πιάτσα. (ΦΩΣ)

*Ο Ράφα Μπενίτεθ σκέφτεται να προσθέσει στο επιτελείο του και πρώην «πράσινο» παίκτη, που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. (SPORTDAY)

*Για χορηγό-χρηματοδότη ακούμε στη Super League 2 και χορηγό δεν βλέπουμε. Κοντοζυγώνουν πάντως οι ανακοινώσεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σύντομα η δεύτερη τη τάξει κατηγορία θα ανακοινώσει τη συμφωνία της με στοιχηματική εταιρεία που πήρε πρόσφατα άδεια στη χώρα μας. (LIVE SPORT)

*Ο Γερεμέγεφ δεν είναι από τα παιδιά που πέφτουν εύκολα για φάουλ ή πέναλτι. Κι αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο ήταν πασιφανής η παράβαση στο «Κλ. Βικελίδης». Όταν, όμως, φέρνεις ξένους διαιτητές, θα έχεις τα καλά θα έχεις και τα στραβά. Σιγά μην κάθισε ο Τσβάιερ να μελετήσει τους παίκτες Άρη και Παναθηναϊκού πριν από το παιχνίδι. Και αναφέρουμε τον ρέφερι, διότι η βασική ευθύνη για τη συγκεκριμένη φάση ανήκει σε αυτόν… (LIVE SPORT)

*Η απόκτηση των Τετέι και Παντελίδη δεν είναι μεμονωμένη απόφαση για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική «ελληνοποίησης» του ρόστερ και οι άνθρωποι του Τριφυλλιού παρακολουθούν κι άλλους Έλληνες σε παραγωγικές ηλικίες. Ανάμεσά τους είναι δύο ποδοσφαιριστές που απασχόλησαν και το καλοκαίρι: ο Πάνος Κατσέρης της Λοριάν και ο Χρήστος Αλεξίου της Ίντερ. (LIVE SPORT)

*Νταβίντ Μαρτίνεζ (Βόλος) σαν να λέμε Τιάγκο Νους (ΟΦΗ). Και για τους δύο παίκτες υπάρχει θετικό report στον Ολυμπιακό, αλλά μέχρι εκεί. (ΩΡΑ)

*Κουίζ: για ποιον ξένο πρωτοκλασάτο επιθετικό κινδυνεύουν να ηχήσουν τα… όργανα σε ομάδα της Super League; (ΩΡΑ)