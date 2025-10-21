«Μας συνέλαβαν χωρίς λόγο»: Οπαδός της Νάπολι περιγράφει την εμπειρία του στο Αϊντχόφεν  

Οπαδός της Νάπολι που ταξίδεψε στο Αϊντχόφεν μίλησε στη Gazzetta dello Sport για το περιστατικό με τις προσαγωγές που έκανε η τοπική αστυνομία πριν από τον αγώνα του Champions League, περιγράφοντας μια εμπειρία που, όπως λέει, θα του μείνει αξέχαστη.

Η αστυνομία του Αϊντχόφεν προχώρησε σε προσαγωγές Ιταλών φιλάθλων που δεν είχαν εισιτήριο για τον αγώνα, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των οπαδών της Νάπολι και καταγγελίες για υπερβολική χρήση εξουσίας.

Ένας εξ αυτών, ονόματι Φάμπιο, δήλωσε:



«Θέλαμε απλώς να πιούμε μια μπίρα στο κέντρο της πόλης και ξαφνικά μας περικύκλωσαν. Μας συνέλαβαν σαν να ήμασταν εγκληματίες, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, εκείνος και οι φίλοι του είχαν φτάσει οδικώς στην Ολλανδία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, ωστόσο η βραδιά τους μετατράπηκε σε εφιάλτη:



«Μας σταμάτησαν σε ένα πάρκινγκ, μας έψαξαν και μας κράτησαν χωρίς αιτία. Όταν νομίσαμε πως το περιστατικό είχε τελειώσει, μας οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Μας ανέκριναν χωρίς δικηγόρο και στο τέλος μας απέλασαν, ακυρώνοντας και τα εισιτήριά μας για το παιχνίδι».

Ο Φάμπιο τόνισε πως το οικονομικό και ψυχολογικό κόστος ήταν μεγάλο:



«Ξοδέψαμε τόσα χρήματα για το ταξίδι και τα εισιτήρια, και τελικά δεν είδαμε καν την ομάδα μας».

Η ολλανδική αστυνομία υποστήριξε ότι οι προσαγωγές έγιναν για «προληπτικούς λόγους», όμως η εξήγηση αυτή έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη οργή στους Ιταλούς φιλάθλους, που μιλούν για κακοποιητική και αδικαιολόγητη μεταχείριση.