ΑΕΛ Novibet: «Θα δώσουμε χαρά στον κόσμο της ομάδας μας»

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε θερμά τους φιλάθλους για τη δυναμική τους παρουσία στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι στόχος της ομάδας είναι να συνεχίσει να προσφέρει στιγμές χαράς και αισιοδοξίας μέσα από τις επόμενες εμφανίσεις της.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ευχαριστεί το πολυπληθές φίλαθλο κοινό της για τη μαζική παρουσία του στον πρόσφατο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Παρά τα όσα βλαπτικά και αναληθώς κάποιοι προσπαθούν να μας προσάψουν και το δυσμενές αγωνιστικό αποτέλεσμα, η ομάδα μας έλαβε όλη την απαιτούμενη ενέργεια και το μήνυμα για επικείμενες δυναμικές εμφανίσεις και νικηφόρα αποτελέσματα.

Στόχος και δέσμευσή μας είναι να ανταμείψουμε άμεσα τον κόσμο μας, δίνοντάς του χαρά και ελπίδα. Η ΑΕΛ Novibet οργανώνεται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα, για να μπορεί να βρίσκεται εντός των φετινών της στόχων. Και επειδή το πρωτάθλημα στη Super League είναι μαραθώνιος, η υπομονή και σε αυτή την περίπτωση είναι αρετή.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι αλλαγές που προσφάτως συντελέστηκαν στο αγωνιστικό τμήμα και το εξαιρετικό κλίμα στις τάξεις των ποδοσφαιριστών μας θα δώσουν όλες τις λύσεις που επιζητούμε. Καλούμε το φίλαθλο κοινό μας να συνεχίσει να στηρίζει και να εμπιστεύεται και φέτος το πλάνο του οργανισμού, καθώς τίποτα δεν έχει κριθεί και θα παλεύουμε διαρκώς για το καλύτερο».