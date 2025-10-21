Ώρα Ευρώπης: Τι ψάχνει ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται εκ νέου στη «μάχη» της Ευρώπης και ταξιδεύει στη Γαλλία με άκρως ανεβασμένο ηθικό, αν και ακόμη ψάχνει την πρώτη του νίκη στο Europa League - Τα δεδομένα και το βαθμολογικό όριο.

Η 3η αγωνιστική της φετινής League Phase του Europa League πλησιάζει, με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στη Βόρεια Γαλλία να αντιμετωπίσει τη Λιλ (23/10 22:00), όντας στα χαμηλά «στρώματα» της βαθμολογίας, παρόλα αυτά με την ψυχολογία στα ύψη μετά τα δύο συνεχόμενα νικηφόρα ντέρμπι, που τον έστειλαν στην κορυφή της Super League.

Η ήττα στο Βίγκο από τη Θέλτα (3-1), αλλά κυρίως η εντός έδρας «γκέλα» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-0), στριμώχνουν τους Θεσσαλονικείς ενόψει της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Στην 28η θέση του ενιαίου βαθμολογικού πίνακα βρίσκονται οι «ασπρόμαυροι» στο -2 από την προνομιούχο 24αδα, εκεί που «μπήκαν» πέρσι λόγω της διαφοράς τερμάτων.

Με 10 βαθμούς και κυρίως με +2 γκολ στη διαφορά τερμάτων, ο ΠΑΟΚ είχε τερματίσει στην 22η θέση μετά από 8 αγωνιστικές, με ρεκόρ 3-1-4.

Κάτι ανάλογο θέλει να πετύχει και φέτος, παρότι ξεκίνησε (όπως και πέρσι) με το... αριστερό. Αν το παιχνίδι στο «Πιερ Μορουά» του δώσει κάτι, είναι προφανώς ευπρόσδεκτο, με το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου να σημαδεύει τα τρία επόμενα.

Η 4η αγωνιστική φέρνει τον ΠΑΟΚ σε «ρόλο» γηπεδούχου απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, η οποία έδειξε σε κακή κατάσταση με τον Παναθηναϊκό και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, ενώ οι «ασπρόμαυροι» θα φιλοξενήσουν στην Τούμπα τη Μπραν στις 27 Νοεμβρίου, με τους Νορβηγούς να παίζουν στην Ελλάδα το προτελευταίο παιχνίδι της χρονιάς τους, καθώς το πρωτάθλημα της χώρας ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου.

Δύο παιχνίδια που θα παίξουν «κομβικό» ρόλο ενόψει της ευρωπαϊκής συνέχειας του ΠΑΟΚ, αν σκεφτεί κανείς πως μοιάζουν με τα περσινά απέναντι σε Φερεντσβάρος και Σλάβια Πράγας, τα οποία κέρδισε εύκολα ο ΠΑΟΚ (5-0 και 2-0), δύο νίκες που του έδωσαν και το «εισιτήριο» για την 24άδα.

Ακολουθεί το παιχνίδι στο Ράζγκραντ απέναντι στη Λουντογκόρετς (11/12) ένα ματς που είναι «ιδανικό» για βαθμούς, όπως είχε συμβεί την περσινή σεζόν με την RFS, αρκεί πρώτα ο Δικέφαλος να έχει πράξει τα δέοντα στις δύο αναμετρήσεις της Τούμπας.

Όλα αυτά μέχρι τα Χριστούγεννα, καθώς μετά υπάρχουν οι αγώνες με Μπέτις (εντός) και Λυών (εκτός), ίσως τα εξαρχής πιο δύσκολα, από τη στιγμή που έγινε η κλήρωση στις αρχές Σεπτέμβρη.

Αυτά είναι τα ευρωπαϊκά δεδομένα για έναν ΠΑΟΚ που βρήκε τον... εαυτό του μέσα σε έναν «καυτό» Οκτώβρη, απέδειξε ξανά ότι λειτουργεί εξαιρετικά αν και υπό πίεση, ταξιδεύοντας στο Λιλ με την ψυχολογία στα ύψη και χωρίς το άγχος που υπήρχε πριν τα δύο νικηφόρα ντέρμπι της Super League.