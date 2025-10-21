Μαρόκο U20: Οι διάδοχοι των Κααμπί και Χακίμι στην κορυφή του κόσμου – Η τοπική εκπαίδευση και η διπλή ταυτότητα!

Το SDNA εξηγεί τι έχει αλλάξει στο Μαρόκο τα τελευταία χρόνια μετά και τη νέα μεγάλη επιτυχία της U20 που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το μείγμα εκπαίδευσης και πολυεθνικής ταυτότητας που έφερε το βαρύτιμο τρόπαιο! Ζαμπίρι, Μαάμα, Γκομίς, Μαάμαρ και Γιασίν τα νέα αστέρια του αφρικανικού εθνικού συγκροτήματος.

Το Μαρόκο κατέκτησε πανάξια το Παγκόσμιο Κύπελλο U20, αφού απέκλεισε τη Γαλλία στα ημιτελικά και υπερίσχυσε της Αργεντινή στον τελικό. Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» λάμπουν χάρη σε ένα φιλόδοξο σχέδιο που εκπονήθηξε από την Ομοσπονδία το 2021. Συνδυάζει την τοπική εκπαίδευση με την ανίχνευση παικτών διπλής υπηκοότητας.



Νικητές του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής U23 το 2023, χάλκινοι ολυμπιονίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, φιναλίστ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής U20 και τώρα πρωταθλητής κόσμου U20 το 2025: εδώ και αρκετά χρόνια το Μαρόκο αποδεικνύει την αξία του στις μικρές εθνικές ομάδες.



Νικώντας τη Γαλλία στα ημιτελικά (1-1, 5-4 στα πέναλτι) και έπειτα την Αργεντινή στον τελικό (2-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 που διεξήχθη στη Χιλής, οι Μαροκινοί προοδεύουν με γοργούς ρυθμούς.



«Από το 2021 έχουμε ακολουθούμε μια συγκεκριμένη γραμμή καθοδηγούμενη από μια ξεκάθαρη στρατηγική όραση, υπό την ηγεσία του προέδρου Φουζί Λεκγιά», εξηγεί ο 66χρονος σκάουτ της ομοσπονδίας Τζαμάλ Φατί.



«Έχουμε ένα υβριδικό και ευφυές μοντέλο: κάποιοι παίκτες προέρχονται από την τοπική εκπαίδευση μέσω εθνικών ακαδημιών και κέντρων εκπαίδευσης συλλόγων, ενώ άλλοι εντοπίζονται στην Ευρώπη, χάρη σε μια ειδική μονάδα με έξι scouts που παρακολουθεί νέους παίκτες διπλής υπηκοότητας».



Ο Μοχάμεντ Ουαμπί, προπονητής της ομάδας U20, είχε αναφερθεί στους παίκτες που διατηρούν διπλή υπηκοότητα:



«Δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο. Δεν προσφέρουμε κάτι, ούτε χρήματα, τίποτα. Αυτό που κάνω, ωστόσο, είναι να πηγαίνω εκεί, να μιλάω με τους γονείς και να προτείνω ένα αθλητικό σχέδιο βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο».

Οι παίκτες της διασποράς πλέον ονειρεύονται την εθνική ανδρών, η οποία έφτασε στα ημιτελικά του τελευταίου Μουντιάλ στο Κατάρ.



«Η Ομοσπονδία δουλεύει με λίστες παικτών διπλής υπηκοότητας. Και όλοι αυτοί οι παίκτες αποτελούν αντικείμενο αναφορών από τους scouts μας,» εξηγούσε τον περασμένο Μάρτιο ο Μοχάμεντ Ουαμπί.



Από το φετινό ρόστερ, σχεδόν οι μισοί παίκτες (9 από τους 21) είναι διπλής υπηκοότητας. Πρόκειται για τους:

Γιανίς Μπενσαούς (Μονακό) γεννημένος στο Περιζό), Ναίμ Μπιγιάρ (Φότζια, γεννημένος στο Ρεμς), Οτμάνε Μαάαμα (Γουότφορντ, γεννημένος στο Αλέ, Ιμπραίμ Γκομίς (Μαρσέιγμ γεννημένος στο Περπινιάν) και Ζεσίμ Γιασίν (Ντουνκέρ, γεννημένος στο Σαλόν-ντε-Προβένς).



Ωστόσο, η δύναμη της ομάδας στηρίζεται επίσης στα τοπικά ταλέντα. «Η Ομοσπονδία έχει επίσης ξεκινήσει μια διαδικασία εντός της χώρας, με τη δημιουργία ενός ταμείου εκπαίδευσης μέσω συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς και τη δημιουργία περιφερειακών ακαδημιών,» εξηγεί ο Γιουσέφ Μουντμέν, επικεφαλής του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Le Matin, συγκρίνοντάς το με το Κλερφοντέν και τα Πολς Εσπουάρς της Γαλλίας.

«Αυτές οι ακαδημίες αναλαμβάνουν τα εκπαιδευτικά κέντρα όλων των συλλόγων και συνεργάζονται άμεσα με την με την Εθνική Ακαδημίας Μοχάμεντ VI».

Η τελευταία, που ιδρύθηκε το 2009, θεωρείται μια από τις καλύτερες στον κόσμο:



«Τούτο το μοντέλο, μας επιτρέπει να συγκεντρώνουμε τα καλύτερα προφίλ, είτε έχουν εκπαιδευτεί τοπικά είτε στο εξωτερικό, γύρω από ένα φιλόδοξο εθνικό σχέδιο».

Το Μαρόκο ανέδειξε μια νέα φουρνιά σπουδαίων ταλέντων που αφήνουν μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον.



Τουλάχιστον πέντε διεθνείς ξεχώρισαν όχι μόνο για τις ατομικές τους διακρίσεις, αλλά και για τη συμβολή τους στη θριαμβευτική πορεία της ομάδας προς τον τίτλο.



Πρόκειται για τους:

Γιασίν Ζαμπίρι: Πρώτος σκόρερ του τουρνουά με 5 γκολ κατακτώντας την Αργυρή Μπάλα. Πέτυχε και τα δύο γκολ στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή, χαρίζοντας στο Μαρόκο τη νίκη και το τρόπαιο.

Οθμάν Μαάμα: Τιμήθηκε με τη Χρυσή Μπάλα ως ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά. Έδωσε την καθοριστική ασίστ στον τελικό και αποτέλεσε τον «εγκέφαλο» της ομάδας στη μεσαία γραμμή.

Ιμπραήμ Γκομίς: Αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας, κερδίζοντας τα «Χρυσά Γάντια». Η σταθερότητα και οι κρίσιμες αποκρούσεις του ήταν καθοριστικές στη διαδρομή προς τον τίτλο.

Άλι Μαάμαρ: Δεξιός οπισθοφύλακας με εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση. Θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα νέα ταλέντα του μαροκινού ποδοσφαίρου.

Γεσίμ Γιασίν: Εκρηκτικός εξτρέμ με ταχύτητα, ντρίμπλα και αποτελεσματικότητα στο τελείωμα των φάσεων. Ήταν μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις του τουρνουά, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.



Δείτε πως το Μαρόκο επικράτησε της Αργεντινής με 2-0 στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Χιλή...