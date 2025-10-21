Ο γνώριμος Όσμερς στο Φέγενορντ-Παναθηναϊκός

Ο διαιτητής του φετινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς θα διευθύνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ στο Ρότερνταμ.

Από την πρώτη κατηγορία της UEFA ο διαιτητής που ορίστηκε στην αναμέτρηση των Πρασίνων με την ολλανδική ομάδα την Πέμπτη (23/10), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Γνώριμο πρόσωπο ο Χαρμ Όσμερς, με αρκετές παρουσίες στο παρελθόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τελευταίο παιχνίδι του μάλιστα είναι το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Πέρυσι διηύθυνε επίσης τους αγώνες ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1, Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1.

Βοηθοί του 40χρονου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του Ντόμινικ Σάαλ, Κρίστιαν Γκίτελμαν, 4ος ο Φλόριαν Έξνερ και στο VAR οι Κρίστιαν Ντίνγκερ, Μπαστιάν Ντανκέρτ.