Επιστροφή στα… γνώριμα λημέρια; Η Σέλτικ «γλυκοκοιτάζει» τον Ποστέκογλου

Ο Άγγελος Ποστέκογλου έμεινε χωρίς ομάδα για… λιγότερο από δύο 24ωρα, καθώς ήδη φαίνεται να βρίσκεται στο στόχαστρο νέου συλλόγου!

Η απομάκρυνσή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά την ήττα με 0-3 από την Τσέλσι, σήμανε το τέλος μιας σύντομης αλλά δύσκολης θητείας. Σε οκτώ επίσημα παιχνίδια, ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ούτε μία νίκη, μετρώντας έξι ήττες και δύο ισοπαλίες.

Η απόλυση ήρθε αστραπιαία – μόλις 18 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, χωρίς καν να προλάβει να μιλήσει στα ΜΜΕ. Αφού αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές του στα αποδυτήρια, αποχώρησε σιωπηλά, με ένα σακίδιο στον ώμο.

Κι όμως, ο Ποστέκογλου δεν φαίνεται να μένει για πολύ εκτός πάγκων. Ήδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχηματικές εταιρείες, το όνομά του φιγουράρει στην κορυφή της λίστας της Σέλτικ!

Η ομάδα της Γλασκώβης διανύει περίοδο πίεσης. Μετά την ήττα από τη Νταντί και τον αποκλεισμό από το Champions League στα play-offs με την Καϊράτ Αλμάτι, τα σύννεφα πάνω από τον Μπρένταν Ρότζερς πυκνώνουν. Οι «Καθολικοί» έχουν συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στα δύο πρώτα παιχνίδια της League Phase του Europa League, ενώ στο πρωτάθλημα βρίσκονται ήδη πέντε βαθμούς πίσω από τη Χαρτς.

Αν και η θέση του Ρότζερς δεν φαίνεται να απειλείται άμεσα, ο Ποστέκογλου —ο άνθρωπος που χάρισε στη Σέλτικ τίτλους και αγάπη από τον κόσμο— θεωρείται πλέον φαβορί για πιθανή επιστροφή. Οι αποδόσεις των στοιχηματικών τον έχουν φέρει μπροστά από τον Κέτιλ Κνουτσέν της Μπόντο/Γκλιμτ, και μένει να φανεί αν ο 60χρονος θα ξαναφορέσει τα «πράσινα».