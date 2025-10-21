Το Μοντζουίκ ψιθυρίζει, το Καμπ Νου βρυχάται

Το «στάδιο του ανέμου», όπως το αποκαλούν οι Καταλανοί και στο οποιο αγωνίζεται απόψε ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα, είναι ιστορικό και όμορφο, αλλά δεν έχει ποδοσφαιρική ψυχή κι όλοι το βλέπουν σαν ξενοδοχείο.

Ο Ενρίκ Καλπένα είναι ένας 65χρονος Καταλανός ιστορικός και συγγραφέας που συμπαθεί τη Μπαρτσελόνα. Όπως και εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει την μετακόμιση της «μπλαουγκράνα» στο Μοντζουίκ, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει απόψε τον Ολυμπιακό για το Champions League, έδωσε μια απολύτως λογοτεχνική απάντηση, μπερδεύοντας το ποδόσφαιρο με την Οδύσσεια!

«Το Μοντζουίκ είναι το νησί της Καλυψώς και το Καμπ Νου η Ιθάκη», είπε ο Καλπένα. «Η Καλυψώ σε φροντίζει, περνάς καλά, εκτιμάς τις ομορφιές του, αλλά… δεν είναι το νησί σου. Στέκεσαι στην άκρη του λόφου και κοιτάς προς το Καμπ Νου όπως ο Οδυσσέας κοιτούσε προς την Ιθάκη». Λυρικό, αλλά απόλυτα αντιπροσωπευτικό για το τι νιώθουν οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα για το ιστορικό γήπεδο που τους φιλοξενεί.

Όταν η Μπαρτσελόνα εγκαταστάθηκε εκεί τον Αύγουστο του 2023, πολλοί ένιωσαν πως μετακόμιζαν προσωρινά σε ξενοδοχείο. Οι εξέδρες των 55.000 θέσεων (λιγότερες από τις μισές του Καμπ Νου) δίνουν μια αίσθηση θεάτρου: ο ήχος διαχέεται στον αέρα, χωρίς να παγιδεύεται στα τσιμεντένια τοιχώματα όπως στο παλιό γήπεδο. Η απόσταση των κερκίδων από το χορτάρι είναι μεγαλύτερη, το γήπεδο πιο «ψυχρό» αισθητικά, και ο φυσικός αέρας που πνέει πάντα στον λόφο του Μοντζουϊκ κάνει τις φωνές να χάνονται πριν φτάσουν στον αγωνιστικό χώρο.

«Λείπει η αίσθηση του σπιτιού»

«Εδώ δεν νιώθεις την πίεση» είχε παραδεχτεί ο Τερ Στέγκεν, λίγο μετά το πρώτο ματς. Ο ίδιος ο Τσάβι, που μεγάλωσε μέσα στο Καμπ Νου, είπε πως «λείπει η αίσθηση του σπιτιού». Είναι λογικό: στο Μοντζουϊκ δεν υπάρχει εκείνη η αύρα του λαού της Μπάρτσα, των socios που τραγουδούν από γενιά σε γενιά στα ίδια καθίσματα. Το κοινό έρχεται, βλέπει, φεύγει. Σαν να πηγαίνει σε συναυλία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Μοντζουϊκ είναι άψυχο. Το βράδυ, όταν η πόλη φωτίζεται από κάτω, το γήπεδο μοιάζει με παρατηρητήριο πάνω απ’ τη Μεσόγειο. Έχει μια παράξενη ηρεμία, σχεδόν ποιητική. Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα το αποκαλούν ειρωνικά «el estadio del viento», το γήπεδο του ανέμου.

Το Estadi Olímpic Lluís Companys, όπως είναι η επίσημη ονομασία του Μοντζουίκ, είναι από μόνο του ένα κομμάτι ιστορίας. Χτίστηκε το 1927, για την προγραμματισμένη αλλά τελικά ακυρωμένη Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης του 1936, αυτή που δεν έγινε ποτέ λόγω του εμφυλίου πολέμου που αιματοκύλησε την χώρα. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Πέρε Ντομενέκ ι Ρούρα, γιο του διάσημου Μοντανέρ, σε ύφος νεοκλασικό-αρ ντεκό, με πρόσοψη που θυμίζει παλιό δημαρχείο. Ανακαινίστηκε εκ βάθρων το 1989 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, που άλλαξαν για πάντα την εικόνα της πόλης. Είναι ένα γήπεδο που έχει δει τα πάντα: από την εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Αγώνων με το φλεγόμενο βέλος του Αντόνιο Ρεβολτά, ως τις συναυλίες των U2 και των Ρόλινγκ Στόουνς.

Όμως ποδοσφαιρικό του αίμα δεν κυλούσε ποτέ έντονα. Βρίσκεται πάνω στον λόφο του Μοντζουϊκ, σ’ ένα σημείο όπου ο άνεμος φυσά πάντα αντίθετα. Για να φτάσει κανείς εκεί, πρέπει να ανέβει, κυριολεκτικά, στον λόγο: ένα γήπεδο απομονωμένο, σε απόσταση από τη βουή και τη ροή της ζωής που χαρακτήριζε το Καμπ Νου.

Το εγκατέλειψε και η Εσπανιόλ

Η ευκαιρία του να ενσωματωθεί στην ποδοσφαιρική κουλτούρα ήλθε το 1997, όταν η Εσπανιόλ αποφάσισε να αποχαιρετήσει το ιστορικό «Σαρία» και να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός καινούργιου γηπέδου. Με τη λογική «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού» μετακόμισε στο Μοντζουίκ και έμεινε εκεί μέχρι το 2009, για μία ντουζίνα χρόνια. Παρά τη μακρόχρονη παρουσία της, οι φίλοι της δεν αισθάνθηκαν ποτέ ότι παίζουν στην έδρα τους, ούτε προσπάθησαν να την μετατρέψουν σε τέτοια. Δεν το αισθάνθηκαν ποτέ δικό τους, αν και το σέβονταν. Από το 2009 μέχρι και το 2023 το Μοντζουίκ πέρασε ένα μεγάλο διάστημα φιλοξενώντας διοργανώσεις στίβου, μεγάλες συναυλίες, αλλά όχι μπάλα.

Όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του Καμπ Νου (πιθανότατα πριν κλείσει το 2025), η Μπαρτσελόνα θα επιστρέψει στην ιστορική της έδρα. Το νέο στάδιο θα έχει 105.000 θέσεις, πλήρως σκεπασμένες, τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις, ηχητικά συστήματα που θα επαναφέρουν το παλιό βουητό με νέα ένταση. Ως τότε, το Μοντζουϊκ λειτουργεί σαν αναγκαίο διάλειμμα.

Οι οπαδοί της «μπλαουγκράνα» έχουν ήδη σκηνοθετήσει τι θα γίνει στο πρώτο παιχνίδι του Καμπ Νου: Η ομάδα θα μπει στο γήπεδο με τα φώτα σβηστά, για να ακουστεί ξανά εκείνο το πρώτο «Barça, Barça, Barça» του ύμνου της χωρίς μικρόφωνα, χωρίς τεχνητή αντήχηση, μόνο με τη φωνή του πλήθους.

Τρομάζει το Μοντζουϊκ όπως το Καμπ Νου; Όχι βέβαια. Το Μοντζουϊκ δεν βρυχάται, απλώς ψιθυρίζει.