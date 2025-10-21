Νύχτα γεμάτη... αστέρια στο Champions League!

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται στο μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μπαρτσελόνα, το οποίο δεσπόζει στο πρόγραμμα.
Ωστόσο, το ποδοσφαιρικό μενού περιλαμβάνει κι άλλες δυνατές μονομαχίες, όπως τα Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν, Αϊντχόφεν – Νάπολι και Νιούκαστλ – Μπενφίκα.
Τα ματς της Τρίτης 21/10
Καϊράτ Αλμάτι – Πάφος FC (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD)
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD)
Νιούκαστλ – Μπενφίκα (22:00, COSMOTE SPORT 5 HD)
Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 4 HD)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ (22:00, COSMOTE SPORT 9 HD)
Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ (22:00, COSMOTE SPORT 8 HD)
Αϊντχόφεν – Νάπολι (22:00, COSMOTE SPORT 7 HD)
Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι (22:00, COSMOTE SPORT 6 HD)
Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 3 HD)