Η νέα πρόταση του Βίλας-Μπόας: το Ιβηρικό Σούπερ Καπ!  

Ο πρόεδρος της Πόρτο Αντρέ Βίλας- Μπόας παρουσίασε την ιδέα για την θέσπιση μια νέας διοργάνωσης, η οποία, όπως διαβεβαίωσε, έχει τη στήριξη της Ρεάλ Μαδρίτης, της Ατλέτικο και της Μπαρτσελόνα και αφορά αποκλειστικά ομάδες από την Ιβηρική.

Μια νέα διοργάνωση επιχειρεί να μπει δυναμικά στον κόσμο του ποδοσφαίρου: η Ιβηρική Σούπερ Καπ. Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας-Μπόας, αποκάλυψε τη μορφή του τουρνουά, το οποίο φαίνεται να έχει τη στήριξη τόσο ισπανικών συλλόγων, όπως είναι οι Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο, Μπαρτσελόνα, όσο και πορτογαλικών, όπως η Μπενφίκα και η Σπόρτινγκ.

«Το Ιβηρικό Σούπερ Καπ είναι μια πρόκληση που απηύθυνα στον Πέδρο Προένσα, πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, καθώς και σε άλλους σημαντικούς παράγοντες της Πορτογαλίας και της Ισπανίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Πόρτο κατά την ομιλία του στο Portugal Football Summit, μια εκδήλωση που πραγματοποιείται στην έδρα της ομοσπονδίας, στο Οέιρας, στα περίχωρα της Λισαβόνας.

Παρά τις συχνές αντιπαραθέσεις μεταξύ των συλλόγων, ο Βίλας-Μπόας διαβεβαίωσε ότι «έχει φυτευτεί ο σπόρος για τη δημιουργία της διοργάνωσης» και υπενθύμισε ότι ήδη υπάρχουν κοινές διοργανώσεις ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία, τονίζοντας ότι «το ποδόσφαιρο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, πιθανότατα μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια».



Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, ομάδες όπως η Πόρτο θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νέο κοινό, σχεδιάζοντας ένα μοντέλο διεθνούς ανάπτυξης και ενίσχυσης της επωνυμίας τους.

Ο πρώην προπονητής των Τσέλσι, Μαρσέιγ και Τότεναμ, μεταξύ άλλων, υποστήριξε επίσης ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα θα μπορούσε να «εκμεταλλευτεί ένα παράθυρο ευκαιρίας» διοργανώνοντας αγώνες στο εξωτερικό. Ανέφερε ως παράδειγμα την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ–Μπαρτσελόνα της La Liga, που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι στις 20 Δεκεμβρίου.

«Με την πορτογαλική κοινότητα διασκορπισμένη σε όλο τον κόσμο, δεν θα μπορούσε ένας αγώνας του πορτογαλικού πρωταθλήματος να γεμίσει ένα στάδιο στο Νιούαρκ, τη Γενεύη ή το Παρίσι;» αναρωτήθηκε ο Βίλας-Μπόας, εκφράζοντας την υποστήριξη του στη μεταφορά αγώνων από εγχώριες διοργανώσεις σε άλλες χώρες.



Τέλος, επαίνεσε τη δουλειά που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια οι ισπανικές και ιταλικές ομοσπονδίες στη διαχείριση των δικών τους Σούπερ Καπ.