Ράφα Μπενίτεθ: Η χριστουγεννιάτικη φάρσα του Πίτερ Κράουτς με το βιβλίο του Μουρίνιο!

Το SDNA γράφει για το δώρο με ιδιαίτερο νόημα που είχε κάνει ο Πίτερ Κράουτς στον Ράφα Μπενίτεθ με το βιβλίο του Ζοζέ Μουρίνιο για το πώς να κερδίζει πρωταθλήματα! Η αντίδραση του Ισπανού τεχνικού...

Υπάρχουν πολλές παραδόσεις που κάνουν τα Χριστούγεννα ξεχωριστά. Η διασκέδαση του να τραβάς τυχαία κάποιο όνομα μέσα από ένα καπέλο και να προσφέρεις στον τυχερό ένα δώρο είναι κάτι που συνηθίζεται στη Μεγάλη Βρετανία.

Τούτη η παράδοση έχει φτάσει και σε μερικούς από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της χώρας. Ο παλαίμαχος Άγγλος διεθνής επιθετικός Πίτερ Κράουτς διηγήθηκε μια ιστορία όταν είχε την... ατυχία να τραβήξει το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ, την εποχή που αγωνιζόταν στη Λίβερπουλ.

Ο Κράουτς τόνισε ότι ο Ισπανός τεχνικός δεν κατάλαβε το αστείο του...

«Κατά τύχη, κάποτε τράβηξα το όνομα του προπονητή μου στο 'Secret Santa'. Ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ στη Λίβερπουλ. Δεν υπήρχε όριο στα χρήματα, οπότε δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο Ράφα είχε αρχίσει να αλλάζει λίγο το στυλ του, να φοράει δερμάτινα μπουφάν.



Έτσι του πήρα ένα καινούριο δερμάτινο μπουφάν, όπως επίσης το βιβλίο του Ζοζέ Μουρίνιο, ‘Jose Mourinho: How to Win the League’ (Πώς να κερδίσεις το πρωτάθλημα)».

Σημειώνεται πως εκείνη την εποχή, ο Μπενίτεθ και ο Μουρίνιο είχαν έντονη αντιπαλότητα, με τις Τσέλσι και Λίβερπουλ, να δίνουν σκληρές μάχες στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την αφήγηση του Κράουτς, ο Μπενίτεθ φάνηκε να χαίρεται με το δώρο.

«Το άνοιξε και φαινόταν πως πραγματικά τον ενδιέφερε. Είπε ‘θα το διαβάσω’. Δεν νομίζω να κατάλαβε το αστείο», πρόσθεσε ο Κράουτς.

Φυσικά, ο Μπενίτεθ ήδη ήξερε πώς να κερδίζει πρωταθλήματα, καθώς το είχε καταφέρει φορές με τη Βαλένθια στη La Liga. Ωστόσο, δεν κατάφερε να επαναλάβει αυτό το κατόρθωμα στη Λίβερπουλ.