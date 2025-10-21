Συνελήφθησαν 180 οπαδοί της Νάπολι, πριν το ματς με την Αϊντχόφεν

Χωρίς να γίνει κάποιο επεισόδιο, οι ολλανδικές αρχές συνέλαβαν 180 οπαδούς της Νάπολι.

Στη σύλληψη 180 οπαδών της Νάπολι προχώρησε η ολλανδική αστυνομία χθες το βράδυ στο Αϊντχόφεν, ενόψει του αποψινού αγώνα με την PSV για το Champions League. Οι Ιταλοί οπαδοί προκάλεσαν ταραχές με τη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές, χωρίς ωστόσο να προκληθούν επεισόδια ή συγκρούσεις με Ολλανδούς οπαδούς.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ολλανδία, η αστυνομία είδε αυτή την ομάδα των οπαδών να κινείται στο κέντρο της πόλης με… «ύποπτο τρόπο» κι ενώ τους ζήτησε να διαλυθούν και να αποχωρήσουν, οι Ναπολιτάνοι τους αγνόησαν. Έτσι, συνελήφθησαν όλοι και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο τμήμα για να περάσουν από ανάκριση.

