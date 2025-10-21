Πέθανε ο οπαδός που έγινε διάσημος σηκώνοντας στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986

Ο Ρομπέρτο Σέχας έφυγε από την ζωή σε ηλικία 68 ετών την Κυριακή.

Ο άνδρας που τυχαία έγινε διάσημος αφού σήκωσε τον Ντιέγκο Μαραντόνα στους ώμους του μετά τη νίκη στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 στο Μεξικό, πέθανε.

Ο Ρομπέρτο Σέχας, 68 ετών, ο οποίος έφυγε την Κυριακή μετά από μάχη με ασθένεια, εμφανίζεται στις εμβληματικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο Estadio Azteca.

Ο Σέχας έγινε ένας από τους πιο γνωστούς οπαδούς όλων των εποχών, όταν εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα και σήκωσε τον Μαραντόνα μπροστά σε όλο τον κόσμο.

Το πρόσωπό του φαίνεται καθαρά στις εικόνες που δείχνουν τον Μαραντόνα να παρελαύνει με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου πάνω από το κεφάλι του, μετά τη νίκη με 3-2 επί της Δυτικής Γερμανίας.

Ο Σέχας κρατούσε τον Μαραντόνα στους ώμους του, συγκρατώντας τα πόδια του, ενώ γύρω τους συνεχίζονταν οι εορτασμοί.

Ο Μαραντόνα, ο οποίος απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2020, είχε βραβευτεί ως Παίκτης του Τουρνουά για τα πέντε γκολ του, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου τέρματος με την ονομασία Hand of God κατά της Αγγλίας, στον ίδιο χώρο μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα.

