Για την υπέρβαση στη Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Μπαρτσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μία δύσκολη πρόκληση έχει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος τίθεται αντιμέτωπος απόψε (19:45, CosmoteSport 2) με την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουΐκ», ψάχνοντας το θετικό αποτέλεσμα. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μόλις έναν βαθμό στη League Phase του Champions League μετά από δύο αγωνιστικές και το ματς στη Βαρκελώνη δεν είναι από αυτά που περιμένουν να κερδίσουν, ωστόσο θα παλέψουν για την υπέρβαση.

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα για τρίτη φορά, με τις δύο προηγούμενες στη φάση των ομίλων του Champions League 2017-18 (3-1 νίκη των Ισπανών στη Βαρκελώνη και 0-0 στην Ελλάδα).

Αντίθετα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει το δικό του παρελθόν με τους Καταλανούς, καθώς έχει βρεθεί 25 φορές απέναντί τους με έξι διαφορετικές ομάδες (1 νίκη-3 ισοπαλίες-21 ήττες).

Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, πλην του ανέτοιμου Ροντινέι, ενώ αντίθετα, ο Χάνσι Φλικ καλείται να διαχειριστεί την απουσία επτά σημαντικών απουσιών λόγω τραυματισμού. Εκτός πλάνων βρίσκονται οι Φεράν Τόρες, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Ντάνι Όλμο, Γκάβι, Ζοάν Γκαρσία και Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν και αμφίβολος είναι ο Κρίστενσεν.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Κουντέ, Κρίστενσεν, Αραούχο, Ζεράρ Μαρτίν, Κασαδό, Πέδρι, Ντε Γιονγκ, Γιαμάλ, Ράσφορντ, Φερμίν Λόπες.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Ζέλσον Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.