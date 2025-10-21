Στο... στόχαστρο της Άστον Βίλα για τον Ιανουάριο ο Κούμπο

Η Άστον Βίλα ετοιμάζει τις κινήσεις της για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, έχοντας στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Τακεφούσα Κούμπα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Fichajes», οι «χωριάτες» έχουν παρακολουθήσει σε αρκετές περιπτώσεις τον Ιάπωνα μεσοεπιθετικό της Ρεάλ Σοσιεδάδ, με τους σκάουτερ της Άστον Βίλα να έχουν σχηματίσει θετική άποψη.

Έτσι, στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου η αγγλική ομάδα θα κάνει την κίνησή της για την απόκτηση του 24χρονου ποδοσφαιριστή, που κοστολογείται στα 40 εκατ. ευρώ από την Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Το συμβόλαιο του Ιάπωνα εξτρέμ με την ισπανική ομάδα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2030, όμως η Σοσιεδάδ είναι πρόθυμη να τον παραχωρήσει αρκεί να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της.