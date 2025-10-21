Η Φούλαμ ανανεώνει το συμβόλαιο του Μάρκο Σίλβα λόγω ρήτρας

Το ενδιαφέρον άλλων ομάδων για τον Πορτογάλο προπονητή, έχει θορυβήσει τους ιθύνοντες της Φούλαμ που κάνουν κινήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic», στο συμβόλαιο του Μάρκο Σίλβα με την Φούλαμ, προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών, με τους διοικούντες των «Κότατζερς» να έχουν προτείνει νέο συμβόλαιο στον Πορτογάλο τεχνικό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την τριετή επέκταση της συνεργασίας της, με την Φούλαμ να επιθυμεί να βγει η ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 15 εκατομμυρίων.

Ο Μάρκο Σίλβα από την πλευρά του είναι θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στον λονδρέζικο σύλλογο, με τους εκπροσώπους του να διαπραγματεύονται τους όρους της νέας συμφωνίας.