Απίστευτο: Ο Φορλάν πήγε στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά μετά από αγώνα παλαιμάχων! (vid)

Ξινή βγήκε στον Ντιέγκο Φορλάν η συμμετοχή του σε φιλικό ματς παλαιμάχων, αφού ο Ουρουγουανός σταρ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά.

Ο 46χρονος Ουρουγουανός κατά τη διάρκεια του αγώνα και αφού είχε βρει ήδη δύο φορές δίχτυα, είχε μια άσχημη σύγκρουση με έναν αντίπαλο του, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο πρώην αστέρας των Γιουνάιτεντ και Ατλέτικο, έδειξαν πως έχει σπάσει τρία πλευρά και έχει υποστεί μερικό κάταγμα στον θώρακα.

Ο Φορλάν θα παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του, ωστόσο, να μην εμπνέει ανησυχία.