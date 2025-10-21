Πότερ: «Η δουλειά μου είναι να πάω στο Μουντιάλ τη Σουηδία»

Ο Γκρέιαμ Πότερ παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της Εθνικής Σουηδίας, τονίζοντας ότι στους δύο αγώνες που απομένουν για τα προκριματικά θα δώσει «μάχη» για να εξασφαλίσει την παρουσία στο Mundial το επόμενο καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ κολακευμένος με αυτή τη δουλειά και έχω απίστευτα κίνητρα. Η Σουηδία έχει φανταστικούς ποδοσφαιριστές που κάθε εβδομάδα δείχνουν την κλάση τους στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου.



Η δουλειά μου είναι να δημιουργήσω τις συνθήκες ώστε, ως ομάδα, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε υψηλό επίπεδο και να βρεθούμε στα τελικά του Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Από την εμπειρία μου από το σουηδικό ποδόσφαιρο, τον σεβασμό μου προς αυτό και από αυτά που έμαθα από το σουηδικό ποδόσφαιρο, έχω να πω ότι το συλλογικό πνεύμα είναι το σημαντικότερο πράγμα. Όλα έχουν να κάνουν με την ισορροπία σε μία ομάδα.



Η δουλειάς μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα να επιτεθεί και να αμυνθεί καλα με ισορροπημένο τρόπο. Να χρησιμοποιήσουμε την ποιότητα των παικτών που έχουμε καθώς είναι ξεκάθαρο πως διαθέτουμε κορυφαίους ποδοσφαιριστές.



Το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει όμως με τους έντεκα καλύτερους αλλά με τους καλύτερους έντεκα και θα πρέπει να το σκεφτούμε τώρα».