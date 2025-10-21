Η Γιουβέντους «έδεσε» τον Ρουγκάνι με νέο συμβόλαιο

Την επόμενη μέρα μετά την πρώτη ήττα της σεζόν στη Serie A, στο Κόμο, η Γιουβέντους επισημοποίησε την επέκταση συμβολαίου του Ντανιέλε Ρουγκάνι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028.

Ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος μεγάλωσε μεταξύ Έμπολι και Τορίνο, εντάχθηκε στο σύλλογο το 2012 και προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα το 2015.

Χρησιμοποιούμενος τακτικά ως αξιόπιστη αμυντική εναλλακτική λύση, ο Ρουγκάνι διακρίθηκε για τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση του προπονητή.

Στην ανακοίνωσή του, ο σύλλογος επαίνεσε την αφοσίωσή του στη Γιουβέντους, υπενθυμίζοντας την καριέρα του που σημαδεύτηκε από επιτυχίες: έξι πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα, δύο Σούπερ Καπ κι ένα Πριμαβέρα Καπ.

Σε 152 εμφανίσεις για την ομάδα του Τορίνο σημείωσε 11 γκολ, επιβεβαιώνοντας την αμυντική του σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά του στις στημένες φάσεις.

Παρά τις περιόδους δανεισμού του στη Ρεν, την Κάλιαρι και πιο πρόσφατα στον Άγιαξ, ο 31χρονος έχει ανακάμψει κι έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σύμβολα πίστης και συνέχειας στη Γιουβέντους.