Θανάσης Παπάζογλου: «Ο ΟΦΗ μου χρωστά χρήματα από το 2014 - Δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια»

Ο πολύπειρος επιθετικός, Θανάσης Παπάζογλου, που αγωνίζεται πλέον στον Αστέρα Αγίου Νικολάου, μίλησε στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» για την αντιδικία του με τον ΟΦΗ και τις παλιές οφειλές που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το μισό κεφάλαιο θα πάρω από αυτά που μου οφείλονται από τότε που έπαιζα στον ΟΦΗ. Αν ήμουν ξένος ποδοσφαιριστής, θα έπαιρνα το 100%. Επειδή όμως είμαι Έλληνας, παίρνω τα μισά.

Η ΕΠΟ δεν πήρε κανενός το μέρους στο Εφετείο, στην ουσία ήταν ουδέτερη για τα λεφτά που με χρωστάει η κρητική ΠΑΕ. Μιλάμε για λεφτά που έχουν δουλευτεί. Το θέμα είναι ότι αυτά τα χρήματα έχουν δουλευτεί στο γήπεδο και πρέπει να γυρίσουν εκεί που ανήκουν.

Οι ποδοσφαιριστές δε ζητιανεύουμε. Ζητάμε τα λεφτά που δουλέψαμε στο γήπεδο και οφείλουν να επιστραφούν εκεί που ανήκουν. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Είναι μία υπόθεση που δεν πρέπει να κλείσει κανείς τα μάτια του.

Μιλάμε για περισσότερους από 80 παίκτες που ζητούν να πάρουν τα χρήματα που έχουν δουλέψει. Ο ΠΣΑΑΠ δεν κάνει τίποτα. Εγώ από το 2014 που έφυγα από τον ΟΦΗ έκανα ότι έπρεπε και βρέθηκα να κυνηγάω φαντάσματα.

Αυτή τη στιγμή είμαστε μόνοι μας, ούτε η ΕΠΟ, ούτε ο ΠΣΑΑΠ είναι μαζί μας. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα, όλοι αδιαφορούν σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Θλίβομαι που είμαι σε αυτή την κατάσταση. Δε θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Μαζί με τους συναδέλφους μου, θα φτάσουμε την υπόθεση στα άκρα».