Ο Μαυροπάνος αποχώρησε με φορείο από το Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ!

Έντονη ανησυχία και στους ανθρώπους της Εθνικής Ελλάδος έχει προκαλέσει ο Ντίνος Μαυροπάνος, που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με την Μπρέντφορντ.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, στο 88ο λεπτό του αγώνα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί πόδι και αναγκάστηκε να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, αφού δεν μπορούσε να πατήσει καλά.

Ο Μαυροπάνος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο δεξί πόδι.

Φυσικά, ανησυχία υπάρχει και στην Εθνική, αφού το Νοέμβριο ακολουθούν τα ματς με Σκωτία και Λευκορωσία, που θα είναι τα δύο τελευταία παιχνίδια της «γαλανόλευκης» για τα προκριματικά του Mundial.