Μαρθελίνο: «Παιχνίδια όπως με αυτό με τη Σίτι είναι μάθημα για εμάς»

Ο προπονητής της Βιγιαρεάλ, Μαρθελίνο, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Σίτι, τονίζοντας ότι το ματς θα αποτελέσει ένα μάθημα για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως και αυτό με τη Γιουβέντους. Παίζουμε απέναντι σε μια πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης, κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας χαροποιεί, γιατί το έχουμε κερδίσει με την αξία μας.

Τώρα πρέπει να το απολαύσουμε και να υποφέρουμε μέσα σ’ αυτό. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε, αυτά τα παιχνίδια είναι μαθήματα. Ελπίζουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων μπροστά στους φιλάθλους μας και να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Δεν θα εγκαταλείψουμε την ιδέα μας, αλλά υπάρχουν πάντα διαφορετικές… αποχρώσεις», σημείωσε. «Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα για την οποία η κατοχή της μπάλας είναι το κλειδί, κι εμείς πρέπει να αμυνθούμε καλά. Πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα και να ελέγξουμε το παιχνίδι, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις σε κάθε στιγμή.

Όλοι γνωρίζουμε ότι μια νίκη θα ήταν πολύ σημαντική, πρέπει να παλέψουμε γι’ αυτή. Πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι θα είναι πολύ δύσκολο και ότι θα χρειαστεί να παίξουμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Όμως είμαστε σίγουροι και ενθουσιασμένοι».