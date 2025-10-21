Βύθισε την Γουέστ Χαμ και έκανε βαθμολογικό άλμα η Μπρέντφορντ

Η Μπρέντφορντ επικράτησε με 2-0 της Γουέστ Χαμ στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής στην Premier League.

Η Μπρέντφορντ ήταν κυριαρχική στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Γουέστ Χαμ περιορίζοντας πλήρως την επιθετική λειτουργεία των “σφυριών” ενώ είχε και 15 τελικές με πέντε στο στόχο στο πρώτο μέρος.

Την πολύ καλή τους εικόνα στην αναμέτρηση κατάφεραν να την μετατρέψουν σε γκολ στο 43ο λεπτό οι “μέλισσες”, όταν ο Σάντε πάσαρε στον Τιάγκο και αυτός δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι διεύρυναν το προβάδισμα τους με τον ίδιο παίκτη στις καθυστερήσεις του πρώτου μισού αλλά το τέρμα του Βραζιλιάνου επιθετικού δεν κατοχυρώθηκε, καθώς υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του Άντρεούς συνέχισαν να είναι τα αφεντικά της αναμέτρησης μην αφήνοντας τους γηπεδούχους να απειλήσουν, ενώ στο 90+5′ ο Γιένσεν έβαλε το κερασάκι στην τούρτα υπογράφοντας τη νίκη της ομάδας του με 2-0.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι “μέλισσες” έκαναν άλμα, τριών θέσεων και βρίσκονται στην 13η θέση, ενώ από την άλλη τα “σφυριά” παρέμειναν στην 19η θέση με 4 βαθμούς.