Κόλλησαν στο… μηδέν Αλαβές και Βαλένθια

Ισόπαλες χωρίς σκορ αναδείχθηκαν Αλαβές και Βαλένθια στην αναμέτρηση που έκλεισε την αυλαία για την 9η αγωνιστική στη La Liga.

Δεν έκλεισε με θέαμα η 9η στροφή στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής Αλαβές και Βαλένθια κόλλησαν στο μηδέν.

Μετά και από αυτή την ισοπαλία η Βαλένθια έμεινε για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι μακριά από το νέκταρ της νίκης, με τελευταία φορά που να έχουν πανηγυρίσει «τρίποντο» οι νυχτερίδες να είναι πριν από ακριβώς έναν μήνα κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0.

Από την άλλη η Αλαβές δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μετά τη νίκης της επί της Έλτσε με 3-1 την προηγούμενη αγωνιστική.

Μετά την λευκή τους ισοπαλία οι Βάσκοι βρίσκονται στην 10η θέση με 12 βαθμούς, ενώ η Βαλένθια είναι στην 14η θέση με εννέα πόντους. Την επόμενη αγωνιστική η Αλαβές ταξιδεύει στην Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την Ράγιο, ενώ η Βαλένθια υποδέχεται στο “Μεστάγια” την Βιγιαρεάλ που θα προέρχεται από το παιχνίδι του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.