«Μοιρασιά» για Κρεμονέζε και Ουντινέζε

Κρεμονέζε και Ουντινέζε αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Ιταλίας.

Η Κρεμονέζε ξεκίνησε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό με τον Τερατσιάνο να σκοράρει μετά από ασίστ του Βαντεπούτε.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν την κυριαρχία στο πρώτο μέρος έχοντας την κατοχή της μπάλας, αλλά και τις ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να διευρύνουν το προβάδισμα τους με το 1-0 να μένει μέχρι τη λήξη του πρώτου 45λεπτού.

Στο δεύτερο μέρος το σκηνικό άλλαξε με την Ουντινέζε να εξισορροπεί το ματς παίρνοντας περισσότερο την μπάλα στα πόδια. Το καλό τους ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος οι “ασπρόμαυροι” κατάφεραν να το μετουσιώσουν και σε γκολ από τα πρώτα λεπτά, όταν στο 51ο λεπτό ο Ζανιόλο με κεφαλιά έφερε το ματς σε ισορροπία γράφοντας το 1-1.

Οι γηπεδούχοι μετά από το το 75′ βελτίωσαν την εικόνα τους και στο 79′ άγγιξαν το δεύτερο τέρμα, αλλά το φάουλ του Βάσκες χτύπησε στο δοκάρι του Οκόγιε.

Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Κρεμονέζε βρίσκεται στη 10η θέση με 10 βαθμούς, ενώ η Ουντινέζε βρίσκεται μία θέση πίσω με εννέα.