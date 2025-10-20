Η Μιάλμπι των 1500 κατοίκων στέφθηκε για πρώτη φορά πρωταθλήτρια Σουηδίας

Ιστορία έγραψε η Μιάλμπι, αφού έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Σουηδίας για πρώτη φορά και ζει το απόλυτο όνειρο.

Ένα παραμύθι ζει το ψαροχώρι των 1.500 κατοίκων, που το 2016 σώθηκε την τελευταία στιγμή από τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία.

Έκτοτε σταδιακά η Μιάλπι, έπαιρνε την άνοδο σε κάθε κατηγορία, πέρσι τερμάτισε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα και φέτος έφτασε στο να πάρει πρωτάθλημα. Μάλιστα έγινε η μικρότερη πόλη που καταφέρνει να φτάσει σε αυτό το κατόρθωμα.

Η νίκη 2-0 επί της Γκέτεμποργκ εκτός έδρας την έφερε στο +11 τρεις στροφές πριν το τέλος και κλείδωσε μαθηματικά τον τίτλο της πρωταθλήτριας.

Αυτή ήταν η 20η νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ έχει ηττηθεί μόλις μια φορά σε 27 αγώνες. Τα ιστορικά γκολ του τίτλου εναντίον της Γκέτεμποργκ πέτυχαν οι Πέτερσον και Μπέργκστρομ.

Μια ιστορία που όσοι την έζησαν, και ειδικά οι παίκτες της ομάδας, θα διηγούνται μια ζωή στους απογόνους τους, αφού κατάφεραν να μπουν στην Χρυσή Βίβλο των πρωταθλητών Σουηδίας.

Πρωταθλήτριες Σουηδίας

Μάλμε — 24 πρωταθλήματα

Γκέτεμποργκ — 18 πρωταθλήματα

Νόρκεπινγκ — 13 πρωταθλήματα

AIK Στοκχόλμης — 12 πρωταθλήματα

Τζουγκάρντεν — 12 πρωταθλήματα

Έργκριτε — 12 πρωταθλήματα

Έλφσμποργκ — 6 πρωταθλήματα

Χέλσινγκμποργκ — 5 πρωταθλήματα

ΓΚΑΪΣ — 4 πρωταθλήματα

Έστερ — 4 πρωταθλήματα

Χάλμσταντ — 4 πρωταθλήματα

Οτβίνταμπεργκ — 2 πρωταθλήματα

Μιάλμπι - 1 πρωτάθλημα

Σλάιπνερ — 1 πρωτάθλημα

Χάμαρμπι — 1 πρωτάθλημα

Έσκιλστουνα— 1 πρωτάθλημα

Κάλμαρ — 1 πρωτάθλημα

Γκέτεμποργκς ΙΦ — 1 πρωτάθλημα

Φέσμπεργκς ΙΦ — 1 πρωτάθλημα

Μπρύνες ΙΦ — 1 πρωτάθλημα

Χάκεν — 1 πρωτάθλημα