Κάραγκερ: «Ο Σαλάχ δεν πρέπει να ξεκινάει βασικός»

Ο Τζέιμι Κάραγκερ θεωρεί πως ο Μο Σαλάχ δεν θα έπρεπε να ξεκινά βασικός σε κάθε παιχνίδι της Λίβερπουλ αυτή την περίοδο.

Ο παλαίμαχος αμυντικός και νυν σχολιαστής του Sky Sports δήλωσε πως ο Αίγυπτος επιθετικός πως δεν δίνει την απαραίτητη βοήθεια στην Λίβερπουλ.

«Η Λίβερπουλ έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια, στο Champions League με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και μετά με τη Μπρέντφορντ. Δεν νομίζω ότι ο Μο Σαλάχ πρέπει να ξεκινήσει και στα δύο αυτά ματς.

Πάντα πρέπει να ξεκινά στο Άνφιλντ, γιατί η Λίβερπουλ κυριαρχεί, βρίσκεται γύρω από την περιοχή και συνήθως σκοράρει σε αυτές τις φάσεις.

Όμως στα εκτός έδρας ματς, όπου χρειάζεται να βοηθάει και τον πλάγιο μπακ, δεν νομίζω ότι ο Σαλάχ πρέπει να παίζει βασικός σε κάθε παιχνίδι αυτή τη στιγμή, ειδικά εκτός έδρας, με τη φόρμα που έχει».