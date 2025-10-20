Με Ντεμπελέ και Μαρκίνιος στο Λεβερκούζεν η Παρί Σεν Ζερμέν

Επιστροφές μετράει ο Λουίς Ενρίκε ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την τρίτη αγωνιστική του Champions League.

Πολύ καλά νέα για την Παρί Σεν Ζερμέν. Καθώς η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την τρίτη αγωνιστική του Champions League, η ομάδα της πρωτεύουσας μπορεί να υπολογίζει στην επιστροφή δύο βασικών παικτών.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος από τις 5 Σεπτεμβρίου, βρίσκεται στην ομάδα, όπως και ο αμυντικός και αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Μαρκίνιος.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έχει αναρρώσει από τον τραυματισμό στον αριστερό τετρακέφαλο που υπέστη στην ήττα με 1-0 από τη Μαρσέιγ στις 20 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, το επιτελείο των Παριζιάνων δεν θα αναλάβει κανένα ρίσκο και ο χρόνος παιχνιδιού των δύο άσων θα πρέπει να περιοριστεί το βράδυ της Τρίτης. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι Φαμπιάν Ρουίθ και Ζοάο Νέβες δεν βρίσκονται στην ομάδα που ανακοίνωσε ο Ισπανός προπονητής.