Η La Liga απειλεί με νομικά μέτρα τους ποδοσφαιριστές για τη διαμαρτυρία σχετικά με τον αγώνα στο Μαϊάμι

Η ένταση ανάμεσα στη La Liga και την Ένωση Ισπανών Παικτών (AFE) φαίνεται να κορυφώνεται.

Ο λόγος είναι η διαμαρτυρία των ποδοσφαιριστών ενάντια στη διεξαγωγή αγώνα πρωταθλήματος εκτός Ισπανίας και για την ακρίβεια για το παιχνίδι στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η διοργανώτρια αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος απέστειλε επιστολή στην AFE, στην οποία απειλεί να προχωρήσει σε νομικά μέτρα μόλις «πραγματοποιηθεί ποσοτική εκτίμηση των ζημιών» που όπως υποστηρίζει, προκλήθηκαν από τη στάση των παικτών.

Η La Liga θεωρεί ότι η διαμαρτυρία των ποδοσφαιριστών είχε οικονομικές και οργανωτικές επιπτώσεις, ενώ η AFE υπερασπίζεται τη στάση της, υποστηρίζοντας πως το ποδόσφαιρο πρέπει να παραμείνει «κοντά στους Ισπανούς φιλάθλους» και όχι να μετατραπεί σε προϊόν εμπορικών συμφωνιών.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς το σχέδιο της La Liga για διεξαγωγή επίσημου αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισπανίας.